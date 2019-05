Dworczyk: Rekonstrukcja rządu w najbliższych godzinach lub dniach

– W najbliższych godzinach, najbliższych dniach zapadną te decyzje. To decyzja, które zapadną pomiędzy prezesem Jarosławem Kaczyńskim, premierem Mateuszem Morawieckim. Rekonstrukcja związana jest też z powołaniem nowych ministrów, nowych wiceministrów – takie sprawy są konsultowane na poziomie politycznym. – powiedział Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w wywiadzie w TVN24.

Z Warszawy do Brukseli

Chociaż wciąż nie znamy oficjalnych, końcowych wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego, to sondaż exit poll wskazuje na zwycięstwo PiS-u. Mandat uzyskała Beata Szydło, która może pochwalić się najwyższym wynikiem w skali kraju. Wicepremier oraz przewodnicząca Komitetu Społecznego startowała z okręgu małopolsko-świętokrzyskiego. Po wyborach prawdopodobnie konieczne będzie powołanie nowego ministra spraw wewnętrznych i administracji, ponieważ w okręgu obejmującym województwa zachodniopomorskie i lubuskie mandat zdobył Joachim Brudziński. Do Brukseli wyjedzie również minister edukacji, Anna Zalewska, która startowała z okręgu dolnośląsko-opolskiego.

Na miejsce w Brukseli może liczyć również Beata Kempa, która w radzie Ministrów zajmuje się kwestiami związanymi z pomocą humanitarną. Mandat z okręgu małopolsko-świętokrzyskiego uzyskał z kolei wiceminister sprawiedliwości, Patryk Jaki. Niepewna mandatu jest za to Andżelika Możdżanowska, czyli wiceminister inwestycji i rozwoju startująca z Wielkopolski. Wśród „wygranych” wyborów znalazła się również Beata Mazurek. Rzeczniczka PiS-u startowała z województwa lubelskiego.

Ministrowie niepewni swojej przyszłości

Michał Dworczyk nie powiedział jednak, czy nadchodzące zmiany dotyczą także ministrów, którzy nie startowali w wyborach europejskich. – Takiej wiedzy nie mam. – odpowiedział na pytanie dziennikarzy szef kancelarii premiera.

Według cząstkowych, nieoficjalnych wyników głosowania na podstawie protokołów z 99,31 proc. obwodowych komisji wyborczych, opublikowanych przez Państwową Komisję Wyborczą (PKW), w wyborach do Parlamentu Europejskiego największe poparcie uzyskało Prawo i Sprawiedliwość (PiS) - 45,56 proc. głosów, natomiast na drugim miejscu znalazła się Koalicja Europejska z 38,3 proc.