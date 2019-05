Liderki i pionierki. „Wprost” nagrodził niezwykłe kobiety

Tygodnik „Wprost” wręczył nagrody dla kobiet sukcesu, liderek, pionierek, działaczek osiągających sukcesy w biznesie, nauce i życiu społecznym. Na gali, która odbyła się 28 maja, nagrodzone zostały gwiazdy mediów, liderki biznesu, działaczki społeczne, mentorki, ikony kultury oraz przedstawicielki nowego pokolenia w biznesie, czyli panie, które mimo młodego wieku, wykazują się dużą przedsiębiorczością. Honorowym patronem gali było Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

– Tygodnik „Wprost” wyróżnia to, że jest tygodnikiem opinii i dyskusji. Dyskusji, której bardzo brakuje. Chcemy także promować dobrą energię i ludzi, którzy ją ze sobą niosą – powiedział rozpoczynając galę Jacek Pochłopień, redaktor naczelny „Wprost”.

ShEO Awards

– Nagrodzimy dziś kilka nietuzinkowych osób. Kobiet, które w jakimś momencie życia potrafiły przezwyciężyć przerażenie, małostkowość, brak pewności siebie i ruszyły z pomocą. Postanowiły zaryzykować i pójść niełatwą drogą realizacji własnych marzeń i ambicji. Inspirując inne kobiety, pokazując, że można, że warto. CEO – Chief Executive Officer, szef, numer jeden, lider organizacji, za którym podążają inni, ktoś, kto wyznacza cele, daje przykład, inspiruje i motywuje. Ten korporacyjny termin, kiedy się go wypowiada, brzmi bardzo formalnie, budzi dość klarowne skojarzenia i dystans. Kiedy jednak dokonać na nim zabiegu swoistej feminizacji, zderzając go ze słowem „she” – ona, nabiera nowego wymiaru, nabiera ciepła. Pomysł, aby dać wyraz poparcia dla kobiet dążących do brania na siebie większej odpowiedzialności za rzeczywistość, był z nami od dawna. W końcu przyszedł czas, aby to zrobić, przyszedł czas na ShEO Awards – powiedziała Katarzyna Gintrowska, dyrektor generalna PMPG Polskie Media.

Laureatki ShEO Awards 2019

Gwiazda Mediów

W pierwszej kategorii „Gwiazda Mediów” nagrodzone zostały kobiety, których twarze doskonale znamy z mediów i które przez lata ciężkiej pracy zasłużyły na zaufanie milionów widzów. Nagrody otrzymały:

Dorota Wellman



Dziennikarka, która nie boi się poruszać najtrudniejszych tematów, a jednocześnie robi to z ogromnym wdziękiem.

Dorota Gawryluk

Przeszła przez wszystkie szczeble kariery, by stanąć na pierwszej linii polityczno-medialnego frontu, na którym jest od wielu lat. Jedna z czołowych dziennikarek politycznych, dyrektorem pionu informacji i publicystyki Telewizji Polsat. Nie boi otwarcie wypowiadać się na kontrowersyjne tematy. Komentuje najważniejsze wydarzenia w kraju.

– Jak rozumiem, jest to nagroda – poprzez mnie – dla zespołu Polsatu News i „Wydarzeń”. Dlatego powiem nieskromnie – jeśli tak to wygląda, to ta nagroda nam się należy. To nagroda dla grupy dziennikarzy, którzy wybrali bardzo trudną drogę, czyli drogę nieopowiadania się po żadnej ze stron politycznego sporu. Wybraliśmy drogę obiektywnego przedstawiania rzeczywistości. Ona jest trudniejsza, bo nie jest tak spektakularna, jak inne drogi, którymi niektórzy wolą podążać.Nasza droga wydaję mi się na dłuższą metę, bardziej satysfakcjonująca i dająca nadzieję na normalność. Tego życzę wszystkim nam, dziennikarzom. – powiedziała Dorota Gawryluk.

Anna Makowska

Demaskuje mylące nazwy na etykietach produktów. Swoje naloty na sklepowe półki publikuje na portalach społecznościowych i na swoim blogu. Jej farmaceutyczną specjalnością jest chemia medyczna. Ma też dyplom z zakresu dietetyki i planowania żywienia.

Liderka Biznesu

Kobiety, bez których nasza gospodarka nie byłaby taka sama. Wśród „Liderek Biznesu” nagrody otrzymały:

Barbara Edelmuller-Generaux

W 1995 roku, na początku polskiej transformacji założyła firmę transportową. Dziś Batim ma we flocie pół tysiąca ciągników siodłowych, działa na terenie całej Unii i działa dla największych firm logistycznych na świecie. Jest to jeden z przykładów sukcesu w polskim biznesie czasu transformacji.

– Moim największym marzeniem było zbudować polską firmę, która będzie świadczyła usługi dla największych koncernów Europy i świata. Jesteśmy bardzo dumni z naszych osiągnięć i będziemy pracować jeszcze ciężej, aby polskie firmy transportowe były silne i zauważalne. –powiedziała Barbara Edelmuller-Generaux.

Paulina Piliszek

Jak sama mówi, pracuje w branży budowlanej i deweloperskiej, w których kobiecie nie jest łatwo się wybić. Wyznaje zasadę, żeby niczego nie zamiatać pod dywan, bo to prędzej czy później się zemści, trzeba od razu szukać rozwiązania.

Joanna Seklecka

Pracowała w różnych branżach. Z obecną firmą związana jest od ponad 15 lat. Pokonywała kolejne szczeble kariery, począwszy od dyrektora departamenty finansów i księgowości, aby w 2011 roku zostać wiceprezesem, a 6 lat później przejąć stery spółki. Kieruje spółką eService z grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego. Firma odpowiedzialna jest za co drugą płatność bezgotówkową w Polsce.

– Mam bardzo proste motto życiowe – drogę wyznaczy się idąc. Ja cały czas idę, ale robię to ze swoim wspaniałym zespołem, bez którego nie stałabym teraz na tej scenie. – powiedziała, odbierając statuetkę ShEO Joanna Seklecka.

Małgorzata Omiecińska

Od kwietnia W-Yachts, czyli firma, której nasza laureatka jest współwłaścicielką, stała się wyłącznym przedstawicielem w Polsce włoskiej Ferretti Group, producenta luksusowych jachtów Ferretti i Pershing.

Ewa Chodakowska

Zaczynała od mycia szyb na stacji benzynowej w Sanoku. Dziś jest jedną z najbardziej wpływowych kobiet w Polsce. Przez ostatnie lata rozkochała Polki w treningu. Jest dla nich nie tylko trenerką, ale także inspiracją. Motywuje je, aby być lepszą wersją siebie. Jej książki i płyty nie schodzą z list bestsellerów, a w internecie śledzi ją blisko 4 miliony fanów.

– Jako mała dziewczynka marzyłam o tym, aby zmieniać trochę ten świat na lepsze. Osiem lat temu wróciłam do Polski po to, aby zwrócić się do kobiet. Do kobiet, które o sobie zapomniały, które swoje potrzeby zrzucały na sam koniec listy rzeczy do zrobienia, do kobiet, które zdecydowały się wykorzystać swój potencjał i walczyć nie ze sobą, a o siebie. Tych kobiet jest dziś bardzo dużo i z każdej z nich jestem szalenie dumna. –powiedziała Ewa Chodakowska.

Działaczka społeczna

Biznes to jednak nie wszystko. W życiu ważne jest również zaangażowanie społeczne i praca dla osób potrzebujących. Wśród kategorii „Działaczka społeczna”, nagrody otrzymały:

Ewa Minge

Najbardziej rozpoznawalna polska projektantka. Uwielbiana we Włoszech, ceniona na świecie za oryginalne, odważne kreacje. Od lat prezentuje swoje kolekcje na najbardziej prestiżowych światowych wybiegach, między innymi w Paryżu, Mediolanie, Rzymie, Moskwie, Montrealu, Cannes, Kijowie, Barcelonie, Berlinie czy Dubaju. Kreacje projektantki wybierały między innymi Paris Hilton, Ivanka Trump, Kelly Rowland, Cheryl Cole, LaToya Jackson czy Tiffany Hines. Jest laureatką wielu nagród.

– Chciałbym pogratulować wszystkim paniom, które dostały dziś statuetki. Zasługujecie na to. Chciałam być lekarzem, zostałam projektantką mody. Ciągle jednak wydawało mi się, że to, czym się zajmuję, czyli warstwa zewnętrzna, jest ważna, ale nie najważniejsza. W końcu, jak mówi stare przysłowie – nie szata zdobi człowieka. Interesowało mnie też to, co człowiek ma w środku. W pewnym momencie przerosło mnie jednak pomaganie na własną rękę. Dlatego postanowiłam stworzyć fundację, w której podnosimy tych, którzy upadają, seniorów, osoby chore onkologicznie, chorzy na stwardnienie rozsiane i ludzie zagubieni. Uczymy ich, aby stanąć i powiedzieć „boli mnie”, „upadłem”, „skrzywdzono mnie”. Na co dzień mówimy o pięknych rzeczach – Paryż, Londyn, Rzym, Cheryl Cole, Paris Hilton, LaToya Jackson... jesteśmy piękne, wspaniałe, cudowne. Oczywiście, że jesteśmy, ale za naszą urodą i wspaniałością stoją także mężczyźni, także pamiętajmy o nich. Pamiętajmy także o tym, aby potrafić powiedzieć, że nam nie wyszło, że nas boli. Właśnie dlatego stworzyłam fundację, aby pokazać, że słabość jest ważna i jest przedsionkiem do ogromnego sukcesu. – powiedziała Ewa Minge.

Dorota Rabczewska-Stępień

Gwiazda muzyki popularnej. Jedna z najbardziej utytułowanych i docenianych wokalistek w Polsce. Znana ze swojej otwartości i bezkompromisowości. Z jej inicjatywy odbył się koncert „Artyści przeciw nienawiści” , w którym popularni wykonawcy zaśpiewali jednym głosem przeciwko mowie nienawiści.

– Po 20 latach pracy w showbiznesie patrzę z ogromną dumą i szczęściem, gdy kobiety wspierają się nawzajem. Dziękuję tygodnikowi „Wprost” za tę piękną statuetkę. Tak naprawdę to nie należy ona do mnie, a do 120 artystów, którzy stanęli i zaśpiewali zupełnie za darmo dla 10 tys. osób. W miesiąc udało się zorganizować coś, czego w normalnych warunkach, nie udałoby się zorganizować w pół roku. – powiedziała Dorota Rabczewska-Stępień.

Mentor/coach

W biznesie niezwykle ważna jest osoba mentora, czyli ktoś, kto potrafi nauczyć i poprowadzić zespół. Bez takich osób, żadna firma nie osiągnęłaby sukcesu. W kategorii „Mentor/coach” nagrody otrzymały:

Katarzyna Lewko

Blogerka i autorka książek o zdrowym odżywianiu. Prowadzi autorską stronę „Pepsi Eliot". Opublikowała ponad 1000 artykułów dotyczących zdrowia, odżywiania i biegania. Dzieli się ze swoimi czytelnikami przemyśleniami, przepisami na zdrowy styl życia oraz wskazówkami, jak zadbać o siebie.

Joanna Przetakiewicz

W życiu kieruje się dewizą – zamiast liczyć na innych, naucz się liczyć na siebie. Do siebie miej pretensję, gdy się nie uda i sobie zawdzięczaj sukces, kiedy go osiągniesz. W 2018 roku zainicjowała ogólnopolski projekt społeczny Era Nowych Kobiet. Jego celem jest wspieranie kobiet w budowaniu własnej wartości.

– Przede wszystkim dziękuję swoim dziewczynom. Ta nagroda nie jest dla mnie, a dla nich. Era Nowych Kobiet to właśnie one, nieprawdopodobne dziewczyny z temperamentem, siłą i wiarą. Czasami nawet ja czuję się onieśmielona ich energią. – powiedziała Joanna Przetakiewicz.

Młode Pokolenie

Laureatką w kategorii „Młode Pokolenie”, w której nagradzane są przedsiębiorcze kobiety, które nie przekroczyły 25. roku życia, została:

Areta Szpura

Założycielka marki odzieżowej Local Heroes. Ubrania z polskim logo, które współtworzyła, nosiła Rihanna, Kylie Jenner, Justin Bieber i Miley Cyrus. Zachęca do niekupowania ubrań, upcyclingu, porzucenia potrzeby posiadania, na rzecz minimalizmu. Właśnie ukazała się jej pierwsza książka, pt. „Jak uratować świat? Czyli co dobrego możesz zrobić dla planety”. To ona była pomysłodawczynią akcji „Tu pijesz bez słomki”, która zachęca restauratorów do zrezygnowania z plastiku.

– Mam dla was wiadomość, która jest jednocześnie zła i dobra. Jesteśmy pierwszym pokoleniem, które wie, jak bardzo źle jest z naszą planetą. Jednocześnie jesteśmy ostatnim, które może to zmienić. Dużo osób pyta mnie jak może ratować świat, ich zdaniem, z punktu widzenia jednostki, jest to niewykonalne. Okazuje się, że jedna osoba może naprawdę dużo. W historii świata to zawsze działanie jednej osoby niosło za sobą wielkie grupy. Na tej sali jest mnóstwo wspaniałych osób. Mam nadzieję, że wyjdziemy dziś stąd z postanowieniem, aby pomyśleć, co każdy z nas może zrobić, aby żyło się lepiej. – zaapelowała Areta Szpura.

Ikona kultury

Redakcja tygodnika „Wprost” postanowiła nagrodzić także kobietę, która przez lata swojej działalności w show biznesie stała się tak rozpoznawalna, że bez wątpienia można ją nazwać „Ikoną kultury” . Nagrodę w tej kategorii otrzymała Beata Kozidrak – autorka tekstów i kompozytorka. Już od dziecka chciała robić coś ciekawego. Mimo wielu zainteresowań to śpiew okazał się jej największą pasją. Na scenie zadebiutowała jako nastolatka. Założyła zespół Bajm, w którym przez 35 lat działalności wydała 10 albumów studyjnych w nakładzie ponad 2,5 mln egzemplarzy. Jest jedną z najczęściej koncertujących polskich artystek.

– Jestem kobietą, kocham kobiety i zawsze je wspierałam. Uważam, że w nas jest wielka siła, czego mam mnóstwo dowodów z rozmów i maili. Część moich tekstów powstała dzięki inspiracji innych kobiet. „Kraina Miłości” czy „Krótka Historia” to piosenki, które powstały dzięki kobietom. –powiedziała Beata Kozidrak.

Wszystkie wyróżnione:

Gwiazda Mediów

Dorota Wellman

Dorota Gawryluk

Anna Makowska

Liderka biznesu

Barbara Edelmuller-Generaux

Paulina Piliszek

Joanna Seklecka

Małgorzata Omiecińska

Ewa Chodakowska

Działaczka społeczna

Ewa Minge

Dorota Rabczewska-Stępień

Mentorka/coach

Katarzyna Lewko

Joanna Przetakiewicz

Nowe pokolenie

Areta Szpura

Ikona kultury

Beata Kozidrak

Dopełnieniem gali były także dwie debaty, w których zaproszone panie dzieliły się swoimi doświadczeniami w kwestiach zdrowia, oraz pozycji kobiet w dzisiejszym biznesie.

W pierwszej debacie pod tytułem „Kobiety w biznesie zmieniają świat”, poruszono temat miejsca, w którym obecnie znajdują się kobiety w biznesie. Czy nadal trafiają na zjawisko szklanego sufitu, czy czują nierówności w kwestii wynagrodzeń, jak łączą życie codzienne z pracą? Na te pytania odpowiedziały: Joanna Seklecka, Paulina Piliszek, dr Adrianna Lewandowska oraz Joanna Przetakiewicz.

Sytuacja zdecydowanie się zmienia, czego najlepszym dowodem jest dzisiejsza uroczystość. Gdyby prześledzić dane dotyczące tego, ile kobiet zajmowało stanowiska kierownicze w 2014 roku, a ile dziś, to nastąpiła ogromna zmiana. Decyzje konsumenckie, w zdecydowanej większości podejmują kobiety, dlatego dobrze by było, aby to kobiety je kształtowały w firmach. – takie wnioski płyną z rozmowy.

Drugą debatą wieczoru była rozmowa na temat: „Kobiety dla zdrowia”. Swoje zdanie wygłosili: Rafał Pabiańczyk, Anna Makowska, Katarzyna Lewko oraz Areta Szpura. Główny wniosek z debaty? Nauczyliśmy się czytać etykiety i sprawdzać co jemy. Czas zacząć zwracać uwagę na to, w co pakowane są nasze produkty.