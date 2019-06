13 produktów, 7 usług i 2 gminy. Oto laureaci godła „Teraz Polska”

– Konkurs „Teraz Polska” pokazuje to, co najlepsze w krajowej gospodarce: różnorodność branż, zaawansowanie, wysoką jakość, a także solidność i kreatywność przedsiębiorców. Gdyby wszystkie firmy w kraju działały tak, jak przedsiębiorstwa wyróżnione w naszym konkursie, mielibyśmy być może najszybciej rozwijającą się gospodarkę świata. Oczywiście znakomitych firm jest w naszym kraju wiele i w dużej mierze dzięki nim wciąż jesteśmy na ścieżce wzrostu. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by być jeszcze lepszym, a laureaci Konkursu „Teraz Polska” mogą służyć za doskonały przykład, ich droga pokazuje bowiem, jak rzetelnie osiągać sukces w biznesie – powiedział dyrektor konkursu „Teraz Polska” Michał Lipiński.

Prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego, organizatora konkursu „Teraz Polska” Krzysztof Przybył podkreślił, że konkurs „Teraz Polska” istnieje od niemal 30 lat.

– To najstarsza inicjatywa wyróżniająca i promująca przedstawicieli krajowego biznesu. Lecz nie grozi jej, że nie nadąży za nowoczesnością i nurtem przemian, bowiem jej celem jest tylko pewne odzwierciedlenie - wyłonienie, podsumowanie i nagłośnienie tego, co najlepsze w polskiej gospodarce. 30 lat temu w konkursie nie nagradzano diagnostyki genetycznej, innowacyjnych technologii górniczych czy rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, bo ich po prostu nie było. A dziś mamy takie szczęście, że niesamowite innowacyjne projekty powstają również u nas, choć chciałoby się, aby było ich jeszcze więcej. Konkurs od lat udowadnia, że ważne dla rozwoju są również branże tradycyjne. Nie warto z nich rezygnować, marginalizować ich czy traktować prześmiewczo. Są one wielkim atutem naszej gospodarki i czynią ją różnorodną, co wydaje się mieć w dzisiejszych czasach istotne znaczenie. Konkurs „Teraz Polska” od niemal 30 lat dowodzi, że misja rozwoju cywilizacyjnego realizowana jest z sukcesem, a jego obecna edycja jest gwarancją, że polscy przedsiębiorcy podążają właściwą drogą – powiedział prezes.

– Jesteśmy niezmiernie dumni, że znaleźliśmy się w gronie zwycięzców tego ważnego dla nas, wyjątkowo prestiżowego konkursu. Colfarm SA od 20 lat czyni wszystko, aby wnieść swój wkład w rozwój polskiego przemysłu farmaceutycznego. To wyróżnienie jest dla nas zastrzykiem motywacji do odkrywania nowych rozwiązań, a zarazem potwierdzeniem tego, że idziemy w dobrym kierunku – powiedział prezes Janusz Kozłowski.

Technika przedeksploatacyjnego pozyskiwania metanu z pokładów węgla za pomocą szczelinowania hydraulicznego również otrzymała prestiżowe godło „Teraz Polska” w XII edycji Konkursu dla Przedsięwzięć Innowacyjnych. Metoda została opracowana przez konsorcjum złożone z Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) oraz Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB). Nagrodzone przedsięwzięcie jest pierwszym tego typu projektem w Europie. Innowacyjność projektu polega na wydobyciu metanu z pokładów węgla z wykorzystaniem zabiegów szczelinowania hydraulicznego. Zastosowanie tej metody otwiera perspektywę przemysłowej eksploatacji gazu ze złóż niekonwencjonalnych, jakimi są skały węglonośne, a zarazem ma szansę przyczynić się do ograniczenia zagrożenia metanowego w kopalniach węgla kamiennego.

– Nagroda „Teraz Polska” bardzo nas motywuje do dalszej pracy nad projektem Geo-Metan, który niesie ze sobą wymierne korzyści dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, poprawy warunków pracy górników i środowiska naturalnego. Pokazuje również pozytywne efekty współpracy między biznesem a instytucją naukową - w tym przypadku PGNiG i PIG-PIB. Gratuluję i dziękuję wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie. Polska ma wielu wspaniałych ekspertów w dziedzinie geologii. Cieszymy się, że ich praca może być wzorem dla innych – powiedział prezes PGNiG Piotr Woźniak.

Kapituła przyznała również wyróżnienie honorowe "Teraz Polska" Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu.

– Polski Komitet Olimpijski już od 100 lat reprezentuje nasz kraj na arenie międzynarodowej. Cieszy nas fakt, że Kapituła Konkursu 'Teraz Polska' dostrzegła naszą pracę na rzecz promocji Polski poprzez sport. Jesteśmy jedyną instytucją uprawnioną do zgłaszania reprezentacji Polski do udziału w letnich i zimowych igrzyskach olimpijskich. Naszym zadaniem jest nie tylko organizacja udziału polskich reprezentantów w tej najważniejszej światowej imprezie sportowej, ale także pielęgnowanie pamięci o sukcesach polskiego sportu oraz opieka socjalna nad wymagającymi jej olimpijczykami. Istotne są również działania na rzecz edukacji sportowej oraz promocji zdrowego stylu życia – powiedział sekretarz generalny PKOl Adam Krzesiński.

Lista 13 firm, których produkty zostały nagrodzone:

Termisil Huta Szkła Wołomin,

Leier Polska,

Swimer Łukasz Otremba,

Gospodarstwo Pasieczne Sądecki Bartnik,

Delta Zbigniew Różycki,

Zakłady Farmaceutyczne Colfarm,

Dobrowolscy,

Gerda,

Hydrobudowa-1 Betoniarnia-Laboratorium,

POLOmarket,

Uniwersal,

Ente,

Laboratorium Kosmetyczne Floslek Furmanek,

Natomiast w kategorii usługi otrzymały firmy: Warsaw Genomics, MiB Optic SC Grzegorz Mielnicki, Krzysztof Bieniek, Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" im. dra Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu SPZOZ, Carport, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, a wyróżnienie: Krysiak Polska. Za innowacje - Wydział Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej za system do sterowania i zarządzania ciepłem w budynkach z wykorzystaniem sztucznej inteligencji SOZE RSI, a Mabo Sp. z o.o. oraz Wydział Metali Nieżelaznych AGHO za pracowanie konstrukcji urządzenia do kompensacji zmian długości górnej sieci trakcyjnej.

Po raz dziewiąty przyznane zostały również tytuły Wybitnego Polaka, którzy swoją działalnością oraz licznymi sukcesami promują wizerunek Polski i Polaków na świecie. W tym roku tytuły otrzymali: Marcin Gortat, Andrzej Pągowski i Krzysztof Zanussi.