Daria Ładocha przetestowała diety pudełkowe. Zobacz, które poleca

Daria Ładocha, coach żywienia, trenerka kulinarna i autorka wielu książek – znana też m.in. ze współpracy z Lidlem – przetestowała niedawno cateringi dietetyczne. Sprawdziła 11 różnych firm, gdzie zamawiała dietę 1500 kcal, wariant bezglutenowy i o ile było to możliwe, beznabiałowy. Posiłki jadła w ciemno, nie znając marki cateringu. – Będę brała pod uwagę nie tylko smak i wygląd, ale też to czy dieta jest zbilansowana, jak zamawia się ten towar, jak on do nas przyjeżdża, jak jest opisany, czy my wiemy co my jemy i przede wszystkim będę rozglądała się bacznym okiem za moją dietą, która jest bezglutenowa i beznabiałowa – zapowiedziała przed testem.

Miliard w pudelku, czyli dlaczego Polacy pokochali cateringi

Ostatecznie Ładocha wybrała 3 firmy, które jej zdaniem zasługują na podium, bo spełniły wszystkie jej oczekiwania. To: Goodie Foodie, BistroBox i Kukuła Healthy Food.

Goodie Foodie to firma prowadzona przez Lidię Sykulak, pasjonatkę zdrowego odżywiania i medycyny wschodu. Bistro Box to marka cateringu stworzonego przez Agnieszkę Mielczarek, dietetyczkę i coacha żywienia, a prywatnie żonę Pascala Brodnickiego. Natomiast Kukuła Healthy Food to biznes założony przez Jakuba Kukułę, trenera personalnego i właściciela klubów fitness.

Więcej o samym teście można dowiedzieć się na Instagramie: #testypudelekladochy