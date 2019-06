Zobacz, jak można zarobić na „bezmięsnym mięsie”. Łukasz Wejchert obok Billa Gatesa

Beyond Meat Inc. – to akcje tej firmy z branży gastronomicznej zrobiły w USA prawdziwą furorę. Tylko w ciągu pierwszego dnia wzrosły trzykrotnie. Co ciekawe w kalifornijski start-up, na samym początku jego działalności, zainwestowali Polacy. Łukasz Wejchert i Maciej Żak. Firma produkująca roślinne substytuty mięsa zainteresowała nie tylko Polaków. W Beyond Meat zainwestowali także Don Thomson – były dyrektor sieci McDonald's, Biz Stone – współzałożyciel Twittera, Bill Gates – twórca Microsoft, słynny aktor Leonardo DiCaprio czy nawet raper Snoop Dogg. Wszyscy oni wyczuli, że rynek wege rozwija się na świecie niezwykle dynamicznie.

Zresztą, nie trzeba tego czuć. Wystarczy spojrzeć na twarde dane. Według raportu firmy Nielsen branża substytutów produktów żywieniowych pochodzenia zwierzęcego warta jest już 3,7 mld dolarów. Sprzedaż „bezmięsnego mięsa” w ciągu roku wzrosła na świecie o 23 proc. Bezmleczne jogurty czy sery rosną jeszcze szybciej. W tempie 40 procentowym. Dla porównania – cały sektor żywności rośnie rocznie o 2 proc.

W kwietniu tego roku w stanie Missouri Burger King zaczął testować na swoich klientach nową kanapkę Impossible Burger. Pierwszy raz zamiast grillowanego kotleta z wołowiny między bułkę a listek sałaty wsadzono tzw. roślinne mięso, które to prawdziwe miało tylko imitować. Klientom najwyraźniej zasmakowało, bo już w maju sieć zdecydowała, że takie bezmięsne burgery wprowadzi do oferty w całych Stanach. Nieco bliżej nas, bo w Norwegii podobne testy prowadzi McDonald's. Do oferty trafiła tam nowa kanapka McFeast, która zamiast wołowiny ma kotlet z fasoli.