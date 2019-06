Ile pieniędzy wydadzą Polacy na tegoroczne wakacje

Okazuje się, że w tym roku największym zainteresowaniem polskich turystów będą się cieszyły Chorwacja (16%), Grecja (16%) i Hiszpania (14%). Na czwartym miejscu znajduje się Bułgaria (8%), której popularność wyraźnie wzrosła. Jak stwierdza w wywiadzie dla agencji informacyjnej infoWire.pl Maciej Nykiel, prezes Neckermann Podróże: „Bułgaria ciągle utrzymuje doskonały stosunek jakości do ceny. Jeśli chodzi o kraje w Unii Europejskiej, jest on tam najlepszy. Mówiąc wprost: Bułgaria jest tania. Dotyczy to zarówno wycieczki kupowanej w biurze podróży w Polsce, jak i tego, co jest na miejscu – jest tanie wyżywienie, możemy kupić tanie pamiątki, tanio wyjść na miasto”.

Za granicę raczej z ubezpieczeniem

Co do turystów wybierających się za granicę, warto zauważyć, że 51% z nich zorganizuje sobie wypoczynek samodzielnie, a 49% – skorzysta z oferty biura podróży. Poza tym większość (70%) Polaków planujących zagraniczne wakacje kupi ubezpieczenie turystyczne. „W 2013 r., kiedy rozpoczynaliśmy badanie, tych osób było raptem 59%. Od kilku lat ten odsetek ustabilizował się na poziomie ok. 70%” – mówi Tomasz Frączek, prezes Mondial Assistance.

Ważna jakość

A ile pieniędzy zamierzają wydać Polacy na wakacje w tym roku? Więcej niż w roku 2018: w przypadku wyjazdów krajowych jest to średnio 1781 zł na osobę (wzrost o 193 zł), a w przypadku wyjazdów zagranicznych – 3162 zł na osobę (wzrost o 298 zł). Zapewne po części wynika to z tego, że coraz większą wagę przywiązujemy do jakości, zarówno samej podróży, jak i usług, z których korzystamy na miejscu.