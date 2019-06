Zaskakujące odkrycie naukowców. Znaleźli największy na świecie zbiornik słodkiej wody na dnie oceanu

Rok 2019. Ludzkość za pośrednictwem prywatnych firm wysyła w kosmos rakiety, które następnie same lądują i nadają się do ponownego użytku. Na orbicie Ziemi umieszczane są dziesiątki tysięcy satelitów, które pozwolą na dostarczanie bezprzewodowego internetu do każdego zakątka planety. Podbijamy kosmos, a nadal zaskakuje nas nasza własna planeta. Ponownie dał o tym znać ocean. Naukowcy poinformowali właśnie o odkryciu największego na świecie, oceanicznego zbiornika ze słodką wodą.

Największy na świecie

Naukowcy z Uniwersytetu Kolumbia i Woods Hole Oceanographic Institution, którzy prowadzą program badania dna oceanicznego u wybrzeży USA, dokonali odkrycia naturalnego zbiornika ze słodką wodą, który znajduje się na dnie Oceanu Atlantyckiego. Zbiornik rozciąga się od New Jersey do Massachusetts i gromadzi ponad 2,8 tys. kilometrów sześciennych wody pitnej. To ilość, która wystarczyłaby do napełnienia 1,1 miliarda basenów olimpijskich.

Zapas wody pitnej

Naukowcy mówią, że na Ziemi znajduje się więcej tego typu zbiorników. Uważają, że ich odkrycie może być bardzo istotne głównie ze względu na kurczące się zapasy wody pitnej. Zmiany klimatu i rosnąca populacja ludzi mogą zmusić nas do korzystania z tego typu zapasów. Zjawisko występowania słodkiej wody u wybrzeży USA znane jest już od lat 70. ubiegłego wieku. Informowały o tym firmy, które zajmowały się wydobyciem ropy naftowej z dna oceanu. Podczas wykonywania odwiertów natrafiały one na baseny wody pitnej.

Pochodzenie lodowcowe

Skąd słodka woda na dnie oceanu? Naukowcy, którzy badają zjawisko, uważają, że są to pozostałości po epoce lodowcowej. Słodka woda jest roztopionym lodowcem, który został uwięziony pod skalistym dnem oceanu. Badacze zakładają, że woda wydostaje się spod dna i tworzy warstwę słodkiej wody.