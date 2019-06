Ceny piwa, wódki i wina wzrosną. To efekt decyzji rządu

W połowie czerwca rząd przyjął założenia do projektu ustawy budżetowej na rok 2020. Jeden z zapisów mówi o planowanej indeksacji stawek akcyzy na wyroby alkoholowe i tytoń”. W myśl nowych regulacji akcyza na alkohol, piwo, wino, wyroby tytoniowe czy susz tytoniowy ma wzrosnąć o 3 proc. Z tytułu podwyżek do państwowej kasy ma trafić ponad 1,1 mld więcej. Nowe regulacje nie obejmą cydru. Wzrost akcyzy oznacza, że ceny alkoholu i wyrobów tytoniowych wzrosną. Na razie nie ma jeszcze dokładnych wyliczeń, jednak najprawdopodobniej będzie to kilkadziesiąt groszy.

Szereg podwyżek w 2020 roku

To nie jedyna zapowiadana podwyżka na 2020 roku. Od przyszłego roku o prawie 10 proc. wzrosną składki ZUS. Przełoży się to na comiesięczną daninę w wysokości niemal 1500 zł. W związku z prognozą budżetową, wzrosną także inne składki, które odprowadzają przedsiębiorcy. Składka emerytalna wyniesie 612,19 zł (o ponad 54 zł więcej niż obecnie), składka rentowa - 250,90 zł (o 22,18 zł więcej), składka chorobowa 76,84 (wzrost o 6,79 zł), składka wypadkowa 52,37 zł (wzrost o 4,62 zł), a składka na Fundusz Pracy 76,84 (o 6,79 zł więcej). Bez składki zdrowotnej łączna danina na ZUS wyniesie w przyszłym roku aż 1069,14 zł. To o niemal 10 proc. więcej, niż obecnie - wylicza money.pl.

Czytaj także:

Rząd chce wprowadzić dodatkowy podatek dla bezdzietnych? Jest komentarz MSWiA