Od 1 lipca 500+ na pierwsze dziecko bez kryterium dochodowego

„Świadczenie to przyznawane jest bez względu na dochód, który jest uzyskiwany w rodzinie, i przysługuje raz w roku uczniom do 20 lat oraz uczniom niepełnosprawnym uczącym się w szkole do ukończenia 24 roku życia. Dofinansowania nie otrzymają natomiast dzieci, które idą do przedszkola i do zerówki” – mówi w wywiadzie dla agencji informacyjnej infoWire.pl Przemysław Przybylski, rzecznik prasowy w Credit Agricole.

Warto również pamiętać o świadczeniu 500 plus, które od 1 lipca 2019 r. będzie obejmowało wszystkie dzieci do 18 lat. Aby dostawać pieniądze, należy złożyć wniosek. Najlepiej zrobić to między 1 lipca a 31 sierpnia (także w tym przypadku można skorzystać z serwisu internetowego banku). Dzięki temu uniknie się przerw w wypłacie świadczenia.