Nad Bałtykiem powstanie największy hotel w Polsce. Wycięto ponad 1500 drzew

Biznesmen Tadeusz Gołębiewski przygotuje w Pobierowie największy hotel w Polsce. O względy inwestora ubiegała się jeszcze Łeba, gdzie pierwotnie stanąć miał hotel. Oferta budowy obiektu w Pobierowie okazała się jednak atrakcyjniejsza ze względu na dobrą lokalizację oraz plan zagospodarowania przestrzennego pozwalający niemal od razu przystąpić do budowy obiektu. W Łebie wyrażono zgodę na budynek, który miałby 5 kondygnacji.

Tymczasem inwestycja w Pobierowie to będzie największy hotel w Polsce. Inwestor planuje, że będzie miał on 11 kondygnacji i znajdzie się w nim aż 1100 pokoi, a każdy z nich będzie miał powierzchnię od 60 do 80 metrów kwadratowych. Goście będą mogli korzystać z atrakcji takich jak: basen z sześcioma zjeżdżalniami, dwie sale kinowo-teatralne oraz całoroczne lodowisko. Łącznie hotel będzie mógł przyjąć około 3000 turystów.

Budowa hotelu rozpoczęła się w lutym 2018 roku. Z informacji „Gazety Wyborczej wynika”, że prace są już bardzo zaawansowane. Pierwsza część hotelu ma zostać oddana do użytku w 2020 roku. Oddanie inwestycji do użytku jest planowane na 2021 rok. Budowa obiektu budzi jednak sporo kontrowersji. Jak podaje „Gazeta Wyborcza”, inwestor musiał wyciąć ponad 1500 drzew, aby rozpocząć budowę. Niewykluczone, że pojawi się konieczność wycięcia jeszcze kolejnych fragmentów lasu.