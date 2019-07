Outlet Biedronki chwali się statystykami. Odwiedziło go niemal 130 tys. osób

Pierwszy w Polsce outlet Biedronki został otwarty 12 lipca 2018 roku w Poznaniu. Na liście top pięciu produktów, najchętniej kupowanych w poznańskim outlecie, znalazły się: wrotki dla dorosłych, smartfon MYPHONE C-SMART, papier xero A4, kredki Bambino w drewnianej oprawie oraz ciastolina Ocean.

Drugi outlet w Gdańsku

W pierwszym Outlecie Biedronki klienci chętnie sięgają również po akcesoria wyposażenia wnętrz: kuchni i łazienki, produkty z kategorii Do It Yourself, tekstylia oraz sprzęt elektroniczny. – Outlet Biedronki w Poznaniu od pierwszego dnia działalności cieszy się dużym zainteresowaniem klientów. Każdego dnia oferujemy im setki produktów pochodzących z poprzednich kolekcji, z rabatami sięgającymi nawet do 80 procent. Blisko 130 tys. osób, które do dziś zrobiły zakupy w poznańskim Outlecie, to dowód na to, że uruchomienie tego typu sklepu idealnie wpisało się w oczekiwania klientów – mówi Jakub Klimczak, starszy menedżer sprzedaży w sieci Biedronka.

Przypomnijmy, 14 lutego Biedronka zdecydowała o uruchomieniu drugiego outletu – w Gdańsku, przy ul. Rakoczego 17. Można w nim kupić sprzęt AGD i RTV, kosmetyki i chemię gospodarczą nawet z 80% rabatem. Placówka w Gdańsku dysponuje salą sprzedaży o powierzchni ponad 780 m2.