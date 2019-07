Polacy piją coraz ciekawsze alkohole. Najnowszy raport może zaskakiwać

51 proc. wzrost wartości sprzedaży cavy i prosecco, 47 proc. wzrostu sprzedaży win aromatyzowanych. Whisky smakowe w górę o 40 proc., gin o 20, a likiery mleczne o 16. Wszystko przebijają jednak piwa bezalkoholowe, które odnotowały w ubiegłym roku wzrost aż o 77 procent.

Jak czytamy w „Rz”, wina musujące i aromatyzowane to przebój nie tylko w Polsce, ale i światowy trend. Powodzenie tych pierwszych tłumaczy się ich podobieństwem do szampana, przy znacznie niższej cenie. Z kolei wina aromatyzowane: truskawkowe, brzoskwiniowe i czarna porzeczka, to już prawie szósta największa kategoria w polskim alkoholu.

Najpopularniejszą kategorią alkoholi są u nas wciąż piwa. Spory udział w ich sukcesie mają modne ostatnio piwa kraftowe, smakowe oraz piwa bezalkoholowe. Na drugim miejscu pod względem sprzedaży znajdują się wódki, a trzecie opanowała whisky. Tuż za podium plasuje się wino stołowe. Spory spadek notują z kolei cydry, które jeszcze kilka lat temu uważane były za przyszły hit polskiego rynku. Ogólnie w ciągu ostatnich 12 miesięcy Polacy wydali w sklepach 35,5 mld złotych na alkohol.