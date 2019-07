Biedronka rozdaje darmowe lody. Wyjaśniamy zasady promocji

Sieć sklepów Biedronka przygotowała dla swoich klientów nową promocję. Akcja „Looody, loody!” zaczęła się 15 lipca i potrwa do 25 sierpnia tego roku.

Zasady promocji są proste. Po zakupie lodów w sklepach należących do Jeronimo Martins, dostaniemy przy kasie naklejki. Każdy Big Milk do 105 ml albo Twister to jedna naklejka, saszetka Marletto to dwie naklejki, a za każdego zakupionego Magnum do 140 ml lub rożka Carte D’Or otrzymamy aż trzy naklejki. Smak nie ma znaczenia – tyle samo punktów dostajemy za wszystkie warianty smakowe. Naklejki trzeba umieścić na specjalnej karcie. Za uzbierane dziesięć naklejek, dostajemy loda za darmo. Klienci mogą wybierać spośród wszystkich tych. które biorą udział w akcji czyli: Big Milk do 105 ml, saszetka Marletto, Magnum do 140 ml, Twister lub rożek Carte D’Or.

– Sklepy naszej sieci to najlepsze miejsce na zakupy, bez względu na porę roku. Wiemy jednak, czego oczekują od nas klienci latem. Co roku w wakacje sprzedaż lodów w naszych sklepach rośnie ponad 150 procent w porównaniu do pozostałych okresów roku. Stąd też akcja „Loody, loody”, to nasz ukłon w stronę klientów – powiedziała Paulina Bodnar, młodszy menedżer ds. marketingu z Jeronimo Martins Polska.

Klienci mają czas na zbieranie punktów w promocji od 15 lipca do 18 sierpnia br. Gratisowe lody można odbierać do 25 sierpnia br.

