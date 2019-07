Kawa, herbata i kanapki? Poczta Polska rozważa rozszerzenie oferty

Kącik kawowy w warszawskiej placówce Poczty Polskiej to próba podjęta we współpracy z Orlenem. W rozmowie z wiadomoscihandlowe.pl możemy przeczytać, że w przyszłości obok okienek do odbioru listów miałyby stanąć kąciki gastronomiczne „z prawdziwego zdarzenia”. W zamyśle autorów tego pomysłu jest, by początkowo oprócz kawy na poczcie można było zamówić też herbatę oraz przekąski, na przykład kanapki.

Spółka uzasadnia to walką o przychylność klienta. „Chodzi o to, aby Poczta Polska przestała się kojarzyć z kolejkami, a stała się bardziej przyjemnym miejscem dla klientów. Poczta Polska w żadnym wypadku nie ma jednak ambicji, aby walczyć ofertą gastronomiczną z potentatami na tym rynku” – przekazano portalowi Wiadomości Handlowe.

W pilotażowej placówce w Warszawie kawę i inne napoje można kupić w automacie – nie w okienku.

