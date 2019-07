Wzrost przychodów z CIT wśród gigantów IT. Huawei wpłacił do budżetu 100 mln zł

Budżet państwa wzbogacił się o niemal 420 mln zł z tytułu podatku dochodowego płaconego przez dwadzieścia największych firm technologicznych działających w Polsce. „Puls Biznesu” bazując na wyliczeniach resortu finansów zauważył, że to o 55 proc. więcej niż w 2017 roku. Wynika to z prostego faktu – firmy znacznie zwiększyły swoje zyski.

W zestawieniu znalazła się także największa polska firma IT, czyli Asseco Poland. Spadek podatku CIT odnotowano w przypadku innej polskiej firmy, a mianowicie CD Project. Wiąże się to nie tylko z niższymi zyskami, ale z ulgą badawczo-rozwojową, z której przedsiębiorstwo korzystało. Jak zauważa „Puls Biznesu”, w Polsce wciąż działają filmy, które mimo dużych przychodów, nie zasilają budżetu. Do takich marek można zaliczyć Nokia Solutions and Networks, która odnotowała ponad 2 mld zł sprzedaży, nie płacąc przy tym CIT.

Poniżej prezentujemy zestawienie pięciu firm z branży IT, które wpłaciły największą kwotę z tytułu podatku CIT.

1. Huawei

Najwyższa kwota wpłaconego podatku oraz jeden z największych wzrostów wśród gigantów IT. Budżet państwa wzbogacił się dzięki chińskiej firmie o 100 mln zł. W 2017 roku było to 31 mln zł.



2. Samsung

Kolejny duży wzrost. Koreańska spółka wpłaciła 71 mln zł podatku CIT. Dla porównania - w 2017 roku było to 49 mln zł.



3. Asseco Poland

33 mln zł podatku CIT w 2018 roku, czyli aż 12 mln zł więcej, niż w roku poprzednim - takie statystyki dostarczył "PB" na temat Asseco Poland.



4. Atos Global Delivery

Budżet państwa wzbogacił się dzięki tej firmie i podatkowi CIT o 31 mln zł. Dla porównania, w 2017 roku były to 22 mln zł.



5. Capgemini Polska

W 2018 roku firma wpłaciła 25 mln zł CIT. Rok wcześniej kwota ta była o dwa miliony niższa.