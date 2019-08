Allegro uruchomi Allegro Lokalnie dla ogłoszeń prywatnych

„Już 16 września br. Allegro uruchomi Allegro Lokalnie – specjalne miejsce, gdzie będzie można znaleźć ogłoszenia od prywatnych osób oraz łatwo kupić przedmioty od sprzedających z najbliższej okolicy. Zakupy na Allegro Lokalnie będą bezpieczne i wygodne. Użytkownicy mogą zamieścić ogłoszenie całkowicie za darmo. Dostępna będzie również płatna opcja, w skład której wchodzą różne metody dostawy i płatności, jak również Program Ochrony Kupujących. Allegro Lokalnie umożliwi wsparcie lokalnych projektów społecznych i charytatywnych, jak również prywatne zbiórki” – czytamy w komunikacie.

– Allegro Lokalnie to nowy standard zakupów w sieci, jeżeli chodzi o prywatnych użytkowników. Zapewniamy taki sam poziom wygody i bezpieczeństwa, którym mogą cieszyć się klienci na Allegro. Korzystanie z serwisu jest bardzo łatwe.Tworząc Allegro Lokalnie, wracamy do naszych korzeni i do tego, co zawsze robiliśmy najlepiej. 20 lat temu Allegro powstało jako miejsce, gdzie ludzie z całej Polski mogli spotkać się w sieci i robić zakupy. Dzięki projektom, takim jak Allegro Lokalnie, możemy upewnić się, że dwie dekady później nadal wyprzedzamy oczekiwania klientów – powiedział prezes Allegro Francois Nuyts.

Allegro Lokalnie pozostanie częścią platformy Allegro i będzie dostępne dla każdego, kto założy konto na Allegro – nie ma osobnego procesu rejestracji. Użytkownicy prywatni mogą łatwo wystawić przedmioty na sprzedaż i zrobić to całkowicie za darmo. Zamieszczenie ogłoszenia jest tak proste i intuicyjne, że zajmuje jedynie minutę. Kupujący i sprzedający mogą bezpośrednio ustalić wszystkie warunki – umówić się na odbiór osobisty czy negocjować cenę.

Dodatkowo, będą mogli dodać do ogłoszenia opcję „Kup Teraz” , za co zostanie naliczona opłata w wysokości 10 proc. wartości przedmiotu bez kosztów przesyłki (jednak nie wyższa niż 50 zł). Podobnie jak dotąd, opłata ta będzie pobierana wyłącznie w sytuacji, w której dojdzie do sprzedaży. Opłata w tej samej wysokości obejmuje ogłoszenia w formie licytacji. Te typy ogłoszeń zawierają wiele korzyści dla kupujących: szybkie metody płatności oraz dostawy, dostępne obecnie na Allegro oraz objęcie transakcji Programem Ochrony Kupujących. Będą one również widoczne jednocześnie w Allegro Lokalnie oraz w odpowiedniej kategorii na Allegro, podano w materiale.

Po uruchomieniu serwisu wszystkie oferty zamieszczone przez prywatne osoby na Allegro pozostaną na platformie, aż do momentu wygaśnięcia. Oferty te mogą być automatycznie wznowione zgodnie z pierwotnymi ustawieniami, ale nie dłużej niż do 31 stycznia 2020 r.

Allegro.pl jest największą platformą handlu elektronicznego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Społeczność Allegro tworzy ponad 20 mln zarejestrowanych użytkowników, a sprzedaż na platformie prowadzi ponad 100 tys. małych i średnich polskich firm: sklepów, importerów, dystrybutorów, producentów.

