Kontrowersyjny spot American Airlines. Połączenie do Krakowa promują... wódką

Nowa kampania American Airlines promuje nowe połączenia przewoźnika. Spot bazuje na trendzie ASMR i odwołuje się do zmysłów, ale także opiera się na prostych stereotypach.

Jednym z nowych połączeń jest Chicago-Kraków. Pierwsze loty na tej trasie mają się pojawić w 2020 roku i odbywać się mają pięć razy w tygodniu. Portal Rynek Lotniczy informuje, że trasa obsługiwana będzie Boeingami 787-8, a pierwszy lot wystartuje maja.

Gdy mężczyzna przedstawiający połączenia w spocie dochodzi do Krakowa, mówi, że można tam polecieć po to, by... napić się wódki z przyjacielem. Inne z przedstawionych opcji to np. rejs po Dunaju w Budapeszcie, wizyta na targu przypraw w Casablance, czy obejrzenie spektaklu marionetkowego w Pradze.

– To miasto (Kraków – red.), w którym na bazie dziedzictwa kulinarnego, produktów regionalnych i filozofii slow food rozwija się nowoczesna gastronomia. Doceniła to Europejska Akademia Gastronomiczna, która nadała Krakowowi tytuł Europejskiej Stolicy Gastronomicznej 2019 roku – komentuje spot w rozmowie z „Business Insider” Iga Chylicka z biura prasowego Urzędu Miasta Krakowa, odpowiedzialna za tematy kulturalne i turystykę.

A co wy sądzicie o spocie? Dajcie nam znać w komentarzach.