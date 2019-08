W polskich miastach pojawiły się mobilne outlety Biedronki. Ceny produktów obniżone aż o 70 proc.

Gorzów Wielkopolski, Gniezno, Lwówek – to tylko kilka z wielu miast, do których przyjechały przyczepy wyprzedażowe Biedronki z towarami przemysłowymi z kategorii non food i tekstyliów, pochodzącymi z poprzednich kolekcji. Dzięki mobilnej formule sprzedaży, lokalizacja Outlet Trucków zmienia się co 7 dni, a sprzedaż odbywa się w tygodniowych cyklach. Do poniedziałku 19 sierpnia do ciężarówki będzie można wstąpić w Czarnkowie, Gnieźnie i Swarzędzu – Zalasewie. W kolejnym tygodniu, od wtorku 20 sierpnia, Outlet Trucki będą czekać na klientów w Kórniku na ul. Woźniaka, Lwówku na ul. Pniewskiej i we Wronkach przy Mickiewicza 24.

– Outlet Trucki Biedronki to zupełnie nowa propozycja. W każdym tygodniu przyczepy będą stały w innych lokalizacjach, umożliwiając tanie zakupy jak największej liczbie klientów z kilkunastu miejscowości. Na szukających okazji w czasie tych tygodniowych akcji wyprzedażowych czekają przyczepy o powierzchni 36 m2 z 15 paletami pełnymi produktów. Największą popularnością cieszą artykuły gospodarstwa domowego. Dzięki takiej formie sprzedaży niskie ceny, z których znana jest Biedronka, są jeszcze bardziej atrakcyjne i przystępne – mówi Adam Rybczonek, Regionalny Menedżer ds.Marketingu Operacyjnego.

Przyczepy przystosowane są do potrzeb klientów- znajdują się w nich terminale płatnicze umożliwiające płatność kartą i klimatyzatory, które utrzymują komfortową temperaturę nawet w czasie letnich upałów. W miastach Wielkopolski można spotkać obecnie trzy ciężarówki otwarte od godz. 9.00 do 20.00.