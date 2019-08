Kolejne strajki pilotów Ryanaira. Pasażerów czekają utrudnienia

Irlandzcy piloci zapowiedzieli, że strajk będzie trwał 48 godzin, jednak na razie nie wiadomo, w jakich dniach będzie on miał miejsce. Z kolei z wcześniejszych zapowiedzi personelu kabinowego w Hiszpanii wynika, że jego członkowie planują przeprowadzenie 10-dniowych strajków we wrześniu, jeżeli irlandzki przewoźnik nie zmieni planów zamknięcia kilku baz w tym kraju (lotniska na Gran Canarii, Teneryfie i Gironie). W oświadczeniu podano, że chcą oni przeprowadzić strajk w dniach: 1, 2, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 i 28 września. Strajk planują też piloci zrzeszeni w Stowarzyszeniu Pilotów Brytyjskich Linii Lotniczych. Ma do niego dojść 22 i 23 sierpnia, a także 2, 3 i 4 września. Z kolei Portugalczycy ogłosili, że wstrzymają się od pracy od 21 do 25 sierpnia.

Co na to władze Ryanaira? – Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, by uniknąć zakłócenia wakacyjnych lotów naszych klientów – skomentował Eddie Wilson, dyrektor generalny Ryanair. – Jednak żadna firma nie może zgodzić się na rażąco nieuzasadnione żądania swoich najlepiej opłacanych pracowników. Piloci domagają się wzrostu wynagrodzenia o ponad 100 proc., mimo że w styczniu otrzymali już 20-procentowe podwyżki. I to w czasie, gdy branża lotnicza przeżywa kryzys – podkreślił. Dodał, że jest rozczarowany postawą reprezentowaną przez związek irlandzkich pilotów, ponieważ zarabiają oni więcej niż ich koledzy z Norwegiana czy Jet2.

Pracownicy Ryanaira domagają się zmiany warunków zatrudnienia, rozwiązania problemów urlopów macierzyńskich i emerytur, a także chcą podwyżek.

