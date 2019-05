Pasjans wśród najbardziej kultowych gier na świecie. Postrach klientów urzędów i dziekanatów doceniony

Postrach klientów urzędów, dziekanatów i urzędów pocztowych został doceniony. Gra Pasjans, czyli mówiąc szczegółowo „Microsoft Solitaire” trafił do World Video Game Hall of Fame, czyli zestawienia najlepszych gier komputerowych w historii. Wśród tegorocznych laureatów znalazły się także takie tytuły jak Colossal Cave Adventure, Mortal Kombat i Super Mario Kart.

Gry, które zna cały świat

Nagrody World Video Game Hall of Fame przyznawane są od 2015 roku. Poza wirtualnym odznaczeniem wybrane tytuły trafiają także do Strong National Museum of Play, czyli muzeum poświęconemu grom, które znajduje się w Nowym Jorku. Pasjans trafił do grona najbardziej rozpoznawalnych gier świata. Wśród nagrodzonych w poprzednich latach są tak znane produkcje, jak Tetris, Super Mario Bros, World of Warcraft, Sonic, Pac-Man, Tomb Raider, Minecraft czy Grand Theft Auto.

Jak trafić do muzeum?

W corocznym konkursie wybierane są gry, które muszą spełnić cztery kryteria. Przede wszystkim gra musi być rozpoznawalna globalnie. Po drugie musi być czymś więcej, niż tytułem, który można przejść tylko raz i o nim zapomnieć. Pod uwagę brany jest też zasięg geograficzny. Sprawdzane jest, na jak wielu rynkach dostępna jest dana gra, i czy dostęp do niej mają ludzie w większości krajów świata. Czwartym kryterium jest wpływ, jaki tytuł miał na rozwój popkultury. Sprawdzany jest wpływ na inne dziedziny takie jak design, muzyka i rozrywka.

Gra z długą tradycją

Microsoft Solitaire to komputerowa gra karciana, która dostępna jest w pakiecie systemu operacyjnego Windows produkowanego przez Microsoft od wersji 3.0, czyli od 1990 roku. W przyszłym roku tytuł obchodzić będzie więc swoje 30 urodziny. Według danych firmy Microsoft gra jest jednym z trzech najczęściej używanych programów producenta. Pozostałe dwa to Word i Excell.

Popularność gry i jej domyślna dostępność na każdym komputerze z systemem Windows stała się w pewnym momencie problemem dla pracodawców. Zauważyli oni bowiem, że pracownicy, zamiast pracować, układają Pasjansa, przez co znacząco spada ich produktywność. W 2006 roku jeden z pracowników Urzędu Miasta w Nowym Jorku został zwolniony przez burmistrza Michaela Bloomberga za granie w godzinach pracy.

