Gra „The Sims 4” za darmo! Jak ją dostać?

Promocja dotyczy wersji PC gry. Żeby ją pobrać należy założyć konto na internetowej platformie Orgin, czyli wirtualnym sklepie Electronic Arts. Następnie na karcie katalogowej gry (pod tym linkiem) należy kliknąć przycisk „pobierz za darmo”. Wtedy gra przypisze się do naszego konta.

Żeby skorzystać z promocji należy przypisać grę do konta do 28 maja do godz. 19. Kiedy to zrobimy, będzie ona dla nas dostępna już na stałe i w dowolnym momencie będziemy mogli pobrać ją i zainstalować na naszym komputerze.

Warto pamiętać, że gra jest darmowa tylko w wersji podstawowej. Do „The Sims 4” można dokupić wiele dodatkowo płatnych dodatków (DLC), w tym zarówno pakiety niewielkich „akcesoriów” (ubrań, mebli i.t.p.) jak i rozbudowane dodatki wprowadzające nowe funkcje i zmiany w rozgrywce.

Poprzez udostępnienie darmowej wersji gry koncern chce prawdopodobnie zachęcić graczy do kupna kolejnych DLC. Oprócz tego firma pozyskuje nowych graczy zakładających konta na Orgin. Dzięki temu EA nie tylko poszerza bazę użytkowników, którzy w przyszłości mogą skorzystać z ich oferty, ale również poprawia swoje statystyki aktywnych użytkowników, co przedstawia ją w lepszym świetle przed giełdowymi inwestorami.

„The Sims 4”

„The Sims 4” to już kolejna odsłona popularnego na całym świecie symulatora codziennego życia. Podczas rozgrywki opiekujemy się stworzoną przez siebie rodziną wirtualnych „simów”. Gracz musi zadbać o zapewnienie ich potrzeb fizycznych i emocjonalnych. Gra znana jest też z tego, ze można w niej budować i urządzać niezwykłe rezydencje, które staną się domem wirtualnych postaci.

Autorem gry „The Sims 4” jest studio Maxis, znane także z produkcji gry SimCity. Wydawcą gry jest Electronic Arts. Gra w wersji na PC miała swoją premierę 2 września 2014 roku. Od 2017 roku jest także dostępna na konsolach PS4 i XBOX One. Do podstawowej wersji gry można dokupić wiele dodatków, które wprowadzają nowe miejsca, pory roku, czy aktywności i zawody, na przykład karierę infulencera.