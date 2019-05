League of Legends, tylko z Avengersami? Zobaczcie Marvel Super War

Grę Marvel Super War najprościej streścić jako uproszczone League of Legends z Avengersami. Mobile Online Battle Arena (czyli gry takie jak LOL, DOTA, Heroes of the Storm) to może w ostatnim czasie format rozgrywki nie tak popularny jak battle royale, ale wciąż cieszący się sporym zainteresowaniem na całym świecie. Gracze będą wybierać jedną z licznych postaci z komiksów Marvela i na średniej wielkości arenie toczyć drużynowe walki z prawdziwymi przeciwnikami.

Bohaterowie zostali podzieleni na klasy, zgodnie z tradycją gier MOBA. W Marvel Super War znajdziemy więc magów, wojowników, wytrzymałych tanków, zwinnych asasynów, oryginalnych junglerów czy postacie wspierające. Oczywiście będą to takie sławy, jak Iron Man, Thor, Hulk, kapitan Marvel, Czarna Pantera, Strażnicy Galaktyki, a nawet X-Meni, Srebrny Surfer i Deadpool. Będą też antybohaterowie, z Lokim włącznie.

Już teraz można oglądać materiały z gry, choć produkcja wciąż znajduje się w fazie beta-testów, prowadzonych w krajach Azji południowo-wschodniej. Twórcy gry chwalą się, że ich tytuł będzie kładł nacisk na sprawiedliwy system walki i zbalansowaną rozgrywkę. Końcowy sukces graczy ma być też niezależny od dodatkowych opłat. O wygranej ma decydować wyłącznie talent i doświadczenie gracza.

