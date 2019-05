Istny deszcz pokemonów! Nintendo zapowiedziało dwie nowe gry i dwie aplikacje

Pokémon Sword & Pokémon Shield! ⚔

Informacje o grach Pokemon Sword/Shield zostaną przedstawione podczas poświęconej im konferencji 5 czerwca 2019 roku.



Pokemon Home

Ostatnią nowością jest aplikacja Pokemon Home. Gracze mogą korzystać ją z Pokemon Bank. Chodzi tu o narzędzie do gromadzenia i wymiany naszych pokemonów z różnych gier. Pokemon Home ma współpracować z m.in. z mobilnym Pokemon Go, Pokemon Let's Go Pikachu/Eve na Switcha oraz powstającymi aktualnie Sword & Shield.



Pokemon Sleep

Szalenie ciekawie zapowiada się aplikacja Pokemon Sleep. Jej pomysłodawcy wyszli z tego samego założenia, co twórcy Pokemon GO. Przy pomocy technologii zmierzyć się ze współczesnymi problemami. W przypadku Pokemon GO chodziło o wyciągnięcie dzieciaków (i nie tylko!) z domu, sprzed komputera. Zachęcenie ludzi do aktywności fizycznej. W przypadku Pokemon Sleep chodzi o kształcenie prawidłowych nawyków związanych ze snem. Jak dokładnie ma to funkcjonować, tego jeszcze nie wiadomo. Dowiemy się tego w 2020 roku.



Pokémon Masters

Drugą grą jest tajemnicze Pokemon Masters. To tytuł na urządzenia mobilne, który skupi się na walkach, także drużynowych. Przygotowują go wspólnie Pokemon Company i DeNA (twórcy Animal Crossing: Pocket Camp i Super Mario Run). Wiadomo o nim jeszcze tylko tyle, że pokaże trenerów pokemon znanych z poprzednich odsłon. I że więcej informacji pojawi się w przyszłym miesiącu. Sama gra ma pojawić się jeszcze w tym roku.



Pokémon Detective Pikachu

Jako że w kinach wyświetlany jest obecnie „Detektyw Pikachu”, zacznijmy może od gry z tym samym tytułem. Detektyw Pikachu na konsolę Nintendo Switch ma być kontynuacją tej samej serii, która zadebiutowała na konsolce 3DS. Czy chodzi o całkiem nową produkcję, czy też przeniesienie niezakończonej historii z 3DS-a na Switcha, tego jeszcze nie wiadomo.QUIZ:

Czy mógłbyś zostać Mistrzem Pokemon? Przekonaj się, rozwiązując nasz quiz

