„Cyberpunk 2077” to nie wszystko. CD Projekt chce powiększyć zespół, żeby wydać kolejną grę do 2021 roku

– Chcemy wydawać więcej, taki jest plan, żeby w produkcji były jednocześnie dwie gry. Chcemy rosnąć, nie jesteśmy zaspokojeni – powiedział prezes CD Projektu, Adam Kiciński podczas konferencji Wall Street Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych w Karpaczu – Chcemy mieć dwa teamy wielkości ekipy Cyberpunk, mocno rozwijać Kraków i Wrocław, gdzie obecnie jest odpowiednio 90 i 30 osób – dodał.

Obecnie nad „Cyberpunkiem 2077” pracuje 400 osób, czyli o 150 osób więcej niż w przypadku „Wiedźmina 3”. To, że druga gra studia powstaje było wiadomo już wcześniej. Według planów firmy tajemnicza produkcja ma zadebiutować do 2021 roku. W Karpaczu Kiciński nie potwierdził oficjalnie co to będzie za gra, ale wyraźnie zaznaczył, że polska firma jest zainteresowana głównie gatunkiem RPG.

Prezes CD Projektu podkreślił oczekiwania, jakie żywi wobec produkowanych przez firmę gier. – Chcemy, żeby nasze brandy stały się wieczne. Jak brandy amerykańskie, które wchodzą na stałe do kultury, na pokolenia – stwierdził Kiciński.

CD Projekt najdroższy w historii

24 maja akcje CD Projekt – polskiego producenta gier komputerowych, osiągnęły rekordowy poziom cen i trzeba było za nie zapłacić 223 pln. Jeszcze nigdy nie były takie drogie. Polska spółka była warta ponad 21,5 mld złotych. Inwestorzy pozytywnie zareagowali na wyniki finansowe CD Projektu za pierwszy kwartał 2019 roku. Na trend wpływają też zbliżające się międzynarodowe targi E3. Pierwsze targowe konferencje rozpoczną się 8 czerwca.

Cyberpunk 2077 na E3?

Electronic Entertainment Expo to jedna z najważniejszych imprez środowiska gier komputerowych. To podczas targów odbywających się w Kalifornii co roku producenci gier ogłaszają premiery nowych tytułów lub dostarczają widowni informacji na temat gier, nad którymi toczą się prace. Takie właśnie oczekiwania fani gier stawiają przez CD Projektem.

Polskie studio zapowiedziało, że podczas targów pojawią się istotne informacje na temat Cyberpunka 2077. W środowisku panuje przekonanie, że polski producent poda podczas targów datę premiery długo oczekiwanej gry. Fani chcieliby także zobaczyć nowe fragmenty rozgrywki. Prezentacja gry CD Projektu może mieć miejsce w ramach konferencji Microsoftu, tak jak w zeszłych latach. Konferencja amerykańskiego giganta odbędzie się 9 czerwca o 22:00 czasu polskiego.