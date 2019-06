Chcesz pachnieć jak twój Xbox? W sprzedaży pojawią się specjalne kosmetyki

Maniacy gier wideo będą mogli swoje hobby przenieść na jeszcze wyższy poziom. O zamiłowaniu do elektrycznej rozrywki mogli informować do tej pory tylko słownie lub swoim wyglądem. Teraz dojdzie do tego jeszcze zapach.

To naprawdę nie jest żart. Tak przynajmniej zapewniają wszystkie najpoważniejsze portale dla graczy oraz Tania Chee, szefowa Xboxa w rejonie Australii i Nowej Zelandii. Według jej zapewnień, produkty o nazwie Xbox Lynx będą już w lipcu trafią do sklepów w obu tych krajach. Ich produkcją zajmie się ta sama firma, która tworzy produkty marki Axe. Nie wiadomo jeszcze, czy nowe kosmetyki będą dostępne na całym świecie. Gdyby jednak premiera okazała się sukcesem, kwestia rozszerzenia oferty na inne kraje byłaby pewnie otwarta. Podstawowe pytanie dotyczy jednak czego innego. Jak w ogóle pachnie Xbox? Według producentów kosmetyków, jest to z pewnością coś odświeżającego. Na produkty z serii Lynx będą więc składać się m.in. cytryna, mięta, szałwia, papeda (nazywana limonką kaffir). W zapachu wyczujemy też nuty kojarzone z określonymi gatunkami drewna. W ręce graczy trafią na początku: żel pod prysznic, dezodoranty oraz mydło w płynie. Nam zapach konsoli Microsoftu przypomina raczej coś innego (na przykład woń innych konsol), ale rozumiemy oczywiście, że w tym wypadku sprzedaje się raczej skojarzenie z marką niż prawdziwy zapach urządzenia. QUIZ:

