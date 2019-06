IKEA rozszerzy ofertę o produkty dla graczy. Pokazała prototypy

Gracze to ogromna, wciąż rosnąca i coraz bogatsza grupa klientów. Nic dziwnego więc, że kolejne firmy zaczynają dostrzegać ich obecność i dostosowywać do nich swoją ofertę. Zaledwie wczoraj pisaliśmy o kosmetykach z serii Xbox Lynx. Teraz kolej na szwedzki sklep IKEA, który na 2020 rok zapowiada całą gamę nowych sprzętów dla fanów gier komputerowych.

Kojarzony głównie z meblami koncern chce tworzyć produkty poprawiające komfort obcowania z grami komputerowymi. Wspólnie z firmami UNYQ oraz Area Academy pracuje obecnie nad serią UPPKOPPLA. W tej współpracy UNYQ odpowiada za technologię druku 3D i zaawansowane skanowanie ciała, natomiast Area Academy wnosi swoje doświadczenie w dziedzinie e-sportu.

Trzeba przyznać, że IKEA nie ujawnia zbyt wielu informacji na temat tworzonych przez siebie udogodnień. Do tej pory mogliśmy się dowiedzieć jedynie o trzech produktach, które mogą wejść w skład serii UPPKOPPLA. To podpórka chroniąca nadgarstek przed przeciążeniami, nakładki na klawisze zmniejszające poślizg oraz niezbędny w niektórych przypadkach uchwyt na kabel myszki. Tworzone gadżety mają być w pełni spersonalizowane i do zamówienia tylko przez internet.

U podstawy wprowadzania nowych gadżetów leży ta sama filozofia, która sprawdziła się w przypadku mebli. IKEA twierdzi, że zamierza udostępnić grającym masom sprzęty dobrej jakości, by z dobrodziejstw techniki mogli korzystać też zwykli gracze, a nie tylko profesjonaliści. Dodatkowo sposób tworzenia tych produktów ma sprawić, że będą one dopasowane do potrzeb konkretnych użytkowników. W dalszej perspektywie mają one pomóc także graczom z niepełnosprawnościami czy mniejszymi problemami zdrowotnymi.

Czytaj także:

Chcesz pachnieć jak twój Xbox? W sprzedaży pojawią się specjalne kosmetyki