Inwestorzy czekają na „Cyberpunka 2077”. Data premiery bardzo prawdopodobna

CD Projekt zaprezentuje „Cyberpunka 2077” podczas konferencji Microsoftu, która odbędzie się 9 czerwca na E3. Wiadomość, o której mówiło się od kilku miesięcy, potwierdził dziś Puls Biznesu. Dwa dni po prezentacji gry na platformie XBOX One, gra zostanie zaprezentowana na zamkniętych pokazach, przeznaczonych dla dziennikarzy i recenzentów.

Wielkie oczekiwania

Od kilku tygodni wartość akcji CD Projektu rośnie. Głównym powodem są zbliżające się targi E3, na których zaprezentowane zostaną kolejne materiały z postępów nad grą „Cyberpunk 2077”, czyli jedną z najbardziej oczekiwanych produkcji, w świecie gier wideo. Czego po prezentacji CD Projektu oczekują inwestorzy? Przede wszystkim: podania daty premiery, daty uruchomienia preorderów, czyli zamówień przedpremierowych, ceny gry oraz pokazania nowych materiałów z rozgrywki. Kluczowy będzie również odzew dziennikarzy i recenzentów, którzy będą mieli wgląd w przygotowaną na targi wersję demonstracyjną.

– Oczekujemy, że „Cyberpunk 2077” będzie jedną z najbardziej śledzonych gier podczas E3, co w naszej ocenie powinno zwiększyć oczekiwania inwestorów co do tytułu – napisał, cytowany przez Pulsowi Biznesu Tomasz Rodak, analityk DM BOŚ.

Cyberpunk 2077 – premiera

To najważniejsza informacja, która elektryzuje graczy oraz inwestorów. W kuluarach mówi się, że gra zostanie wydana między czwartym kwartałem 2019 a drugim kwartałem 2020 roku. Najbardziej prawdopodobnym terminem jest maj 2020 roku. W podobnym terminie, na rynku pojawił się w 2015 roku Wiedźmin 3.

Uwagę inwestorów zwraca jeszcze jeden, bardzo istotny aspekt – potencjalne przychody. Cena gry prawdopodobnie wyniesie 59,99 euro na rynku europejskim oraz 59,99 dolarów w USA. Analitycy szacują, że potencjał sprzedażowy nowego tytułu polskiego producenta, jest ogromny. W dniu premiery zakładają sprzedaż od 9 do aż 21 mln kopii gry. Średnie oczekiwania to 15,5 mln egzemplarzy. Według ekspertów pytanych przez Puls Biznesu, w pierwszym roku CD Projekt może sprzedać nawet 31 mln sztuk. Jak przełoży się to na zyski? Bloomberg zakłada, że w latach 2022-22 łączne przychody z tytułu nowej gry, mogą wynieść aż 6,5 mld zł. Aż 3 mld mają wpłynąć konto CD Projektu w pierwszym roku po premierze gry.

Targi E3

Targi E3 w Los Angeles są najważniejszą imprezą w świecie gier. Podczas konferencji, prezentowane są najważniejsze premiery gier i sprzętu. W tym roku, targi rozpoczyna konferencja firmy Microsoft, która odbędzie się 9 czerwca. Zapraszamy na relacje z targów, którą będziecie mogli państwo śledzić na łamach wprost.pl.