Fifa 20 z datą premiery. Pojawił się też klimatyczny teaser

Niby nowe wersje wychodzą co roku, niby w tym samym niemal okresie, ale i tak fani cyfrowej piłki kopanej na wszelkie informacje dotyczące nowej Fify czekają z niecierpliwością. Jak tym razem poprawiona zostanie grafika, co zmieni się w fizyce poruszania po boisku, w taktyce i jakie nowe tryby gry wprowadzi EA? Czy pojawią się nowe licencje, a może którychś zabraknie? I wreszcie - czy dostaniemy długo wyczekiwaną opcję cross-play, czyli możliwość grania w Fifę z kolegami posiadającymi różne konsole i komputery? Do tej pory bowiem gracze z Xboxami nie mogli grać online z tymi na Playstation.

Na te pytania odpowiedź poznamy już w sobotę 8 czerwca, podczas tegorocznych targów E3. Dzień wcześniej jednak twórcy gry postanowili wypuścić do sieci krótkie nagranie, przygotowujące fanów na danie główne. Oczywiście już z tych kilkudziesięciu sekund gracze starają się wyczytać zmiany, które mogą nadejść. Jedną z głośniejszych plotek jest rzekomy plan wprowadzenia trybu pięciu na pięciu, który miałby zapowiadać tajemniczy symbol, przypominający rzymską piątkę. Tego dowiemy się być może już w sobotę. Odpowiedź na najważniejsze pytanie - o grywalność, poznamy jednak najprawdopodobniej dopiero 27 września.

Konferencję prasową dotyczącą gry Fifa 20 zobaczycie pod tym adresem: