Znamy datę premiery Cyberpunk 2077. Grę zapowiedział gwiazdor Hollywood

CD Projekt RED przedstawił nowe materiały z oczekiwanej przez graczy i inwestorów, gry Cyberpunk 2077. Pierwsze wrażenia? Słodko-gorzkie. Przedstawiony na początku trailer wyglądał imponująco pod względem grafiki i dynamiki przedstawionych wydarzeń. Niestety tak kolorowo nie było już w drugiej części prezentacji, w której zobaczyliśmy gameplay, czyli faktyczny materiał z gry. Należy jednak pamiętać, że to dopiero wstępne materiały z rozgrywki i ciężko wydawać opinię po zobaczeniu zaledwie kilkunastu sekund z gry.

Keanu Reeves

Kolejny gorzki akcent? Keanu Reeves. Co wspólnego z grą polskiego studia ma gwiazda Hollywood? Doskonałe pytanie, na które jeszcze nie poznaliśmy odpowiedzi. Jedyne logiczne wytłumacznie to nawiązanie do filmu Johnny Mnemonic z 1995 roku, w którym Reeves zagrał główną rolę. Aktor uczestniczył w prezentacji tytułu na scenie, ale znalazł się także w samej grze. Czy jego postać to tylko element filmu zapowiadającego grę? Oby.

Wielkie oczekiwania

Od kilku tygodni wartość akcji CD Projektu rośnie. Głównym powodem były zbliżające się targi E3, inwestorzy liczyli, że zaprezentowane na nich zostaną kolejne materiały z postępów nad grą „Cyberpunk 2077”, czyli jedną z najbardziej oczekiwanych produkcji, w świecie gier wideo. Czego po prezentacji CD Projektu oczekują inwestorzy? Przede wszystkim: podania daty premiery, daty uruchomienia preorderów, czyli zamówień przedpremierowych, ceny gry oraz pokazania nowych materiałów z rozgrywki. Kluczowy będzie również odzew dziennikarzy i recenzentów, którzy będą mieli wgląd w przygotowaną na targi wersję demonstracyjną.

Cyberpunk 2077 – premiera

Gracze i inwestorzy poznali, najbardziej interesującą ich odpowiedz. Znamy datę premiery najbardziej oczekiwanej, od czasów Wiedźmina 3, gry CD Projekt RED. Polskie studio zdecydowało, że tytuł trafi na półki 16 kwietnia 2020 roku. Nie znamy jeszcze daty potencjalnych zamówień przedpremierowych.

Galeria:

Cyberpunk 2077