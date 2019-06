Cyberpunk 2077. Ruszyła przedsprzedaż gry i edycji kolekcjonerskiej. Zobacz, co w środku

Decyzja o otwarciu przedsprzedaży na tak wczesnym etapie zaskoczyła fanów i wywołała jeszcze większy szum informacyjny wokół „gorącego” tytułu polskiego studia. Cyberpunk 2077 to bez wątpienia najbardziej oczekiwana w Polsce gra wideo od czasów Wiedźminów, a i na świecie setki tysięcy graczy już ostrzą sobie na nią zęby. Cyfrowych kopii z pewnością dla nikogo nie zabraknie, ale jeżeli ktoś chce zaklepać sobie wersję kolekcjonerską gry, to może warto to zrobić już teraz. Postarano się, aby chętnych nie zabrakło.

Już standardowe wydanie prezentuje się okazale. Znalazło się w nim miejsce dla płyty z grą Cyberpunk 2077, pudełka z kodem do pobrania gry oraz płytami ze ścieżką dźwiękową (PC), dwustronnej okładki, książki, stanowiącej kompendium wiedzy z informacjami na temat świata gry, pocztówki z Night City – miejsca akcji Cyberpunk 2077, mapy miasta, naklejek. Doliczmy do tego cyfrowe bonusy: ścieżkę dźwiękową, mini artbook z wybranymi grafikami z gry, podręcznik Cyberpunk 2020 oraz tematyczne tapety: zarówno na PC, jak i na urządzenia mobilne. Cena to 199,99 zł dla wersji na komputery stacjonarne i 269,99 zł dla posiadaczy konsol Xbox One oraz PlayStation 4.

Z kolei w wersji kolekcjonerskiej gracze dostaną specjalne pudełko, oczywiście płyty z grą lub pudełko z kodem do pobrania (w zależności od wersji PC/konsole), dwustronną okładkę, kolekcjonerski steelbook, 25-centymetrową figurkę głównego bohatera gry, artbook w twardej oprawie, metalowe przypinki, metalowy brelok z pojazdem Quadra Vtech, materiał dowodowy NCPD zawierający przewodnik po NIght City, haftowane naszywki, kompendium wiedzy z informacjami na temat świata gry, pocztówki z Night City, mapę miasta oraz naklejki do sticker bomby. Do tej wersji dołączone zostaną też te same dodatki cyfrowe, które wchodzą w skład edycji standardowej. Koszt zestawu? Bagatela 749,99 zł.