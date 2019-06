Cyberpunk 2077 na szczycie listy bestsellerów Steam. Gra ma premierę dopiero w kwietniu

Ani przecenione o 50 proc. Rainbow Six Siege, ani przecenione o 70 proc. Dying Light, ani gigantyczna kolekcja Borderlands, która z łącznej wartości 1031 zł została sprowadzona do 26 zł (97 proc. obniżki), nie mają w tym tygodniu szans. Wszystkich przebił Cyberpunk 2077, który w cyfrowej wersji na Steamie sprzedawany jest za 199 złotych. To prawdziwy ewenement, ponieważ gra CD Projekt RED swoją premierę będzie miała dopiero w kwietniu przyszłego roku. A nie zapominajmy, że Cyberpunk 2077 będzie też sprzedawany w innych sklepach oraz w wersji pudełkowej.

W Polsce standardowe wydanie będzie zawierało płytę z grą Cyberpunk 2077, pudełka z kodem do pobrania gry oraz płytami ze ścieżką dźwiękową (PC), dwustronnej okładki, książki, stanowiącej kompendium wiedzy z informacjami na temat świata gry, pocztówki z Night City – miejsca akcji Cyberpunk 2077, mapy miasta, naklejek. Doliczmy do tego cyfrowe bonusy: ścieżkę dźwiękową, mini artbook z wybranymi grafikami z gry, podręcznik Cyberpunk 2020 oraz tematyczne tapety: zarówno na PC, jak i na urządzenia mobilne. Cena to 199,99 zł dla wersji na komputery stacjonarne i 269,99 zł dla posiadaczy konsol Xbox One oraz PlayStation 4.

