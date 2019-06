„Elden Ring” – George Martin pracuje nad mroczną grą fantasy. Czy projekt opóźni „Wichry Zimy”?

„Elden Ring” ma być grą RPG osadzoną w mrocznym świecie fantasty. Produkcję tworzy japońskie studio From Software, znane na całym świecie z popularnej serii „Souls” („Dark Souls”, „Demon Souls”), czy gry Bloodborne. Gra pojawi się na PC, Xbox One i PlayStation 4, ale nie poznaliśmy jeszcze jej daty premiery.

Główny projektant „Elden Ring” i szef From Software Hidetaka Miyazaki przyznał, że „Elden Ring” ma w dużo większym stopniu skupiać się na mechanice RPG, niż poprzednie tytuły japońskiego studia. Gra ma pozwolić graczom zaprojektować i kontrolować unikalną postać, nie narzuconą z góry przez twórców. Nie będzie to jednak całkowite odcięcie się od korzeni. „Elden Ring” ma mieć wysoki poziom trudności i system walki charakterystyczny dla poprzednich gier From Software.

Hidetaka Miyazaki przyznał też, że sam jest wielkim fanem George’a Martina i stąd pomysł na współpracę z autorem. Martin ma być autorem mitologii świata gry, która ma mieć bezpośredni wpływ na samą fabułę produkcji. Japończyk przyznał, że jest bardzo wdzięczny za to, ze MArtin przyjął ich ofertę.

– Pan Martin zawsze uprzejmie odnosił się do tematów, pomysłów i wielu innych aspektów związanych z grą, które zaplanowałem – powiedział Miyazaki w wywiadzie. – Pozwoliło nam to na przeprowadzenie wielu twórczych rozmów dotyczących gry, które Martin wykorzystał następniejako bazę do napisania nadrzędnych mitów dla samego świata gry – dodał.

Informacja o współpracy Martina z japońskim studiem nie wszystkich ucieszyła. Fani twórczości autora „Pieśni Lodu i Ognia” przypominają na Twitterze, że Martin obiecywał skupić się na kolejnych tomach, swojej sagi, a zwłaszcza na „Wichrach Zimy”, których premiery wyczekują od lat. Tymczasem praca nad tak dużą produkcją, jaką jest gra RPG może zająć więcej czasu..

Co ciekawe sam autor odniósł się do produkcji gry już 20 maja tego roku na swoim blogu. Przyznał wtedy, że konsultacja japońskiej gry, której tytułu nie wyjawił, to jedno z wielu zajęć, nad którymi kończy pracę, żeby w pełni zając się pisaniem książek.

„Wichry zimy”

Pisanie „Wichrów zimy” bardzo przeciąga się w czasie. Już w 2012 roku George R.R. Martin zapowiadał, że chciałby skończyć prace do 2014 roku. Od tamtej pory przewidywana data premiery wielokrotnie się przesuwała. Nigdy też nie została podana jej oficjalna data. Ostatnio pisarz zadeklarował, że zrobi wszystko, by „Wichry zimy” pojawiły się w przyszłym roku, przed konwentem w Nowej Zelandii, na którym ma być gościem. Impreza World Science Fiction Convention w Wellington ma odbyć się na przełomie lipca i sierpnia 2020 roku.

Warto przypomnieć, że prace nad pierwszym tomem cyklu „Pieśń lodu i ognia”, czyli książką „Gra o tron” Martin zaczął już w 1991 roku. Książka ostatecznie została wydana w 1996 roku i od tamtej pory systematycznie co kilka lat wychodzą jej kolejne tomy. Fani, którzy od lat czekają na kolejne części cyklu obawiają się, że 70-letni George R.R. Martin może nie być już w stanie napisać ostatnich dwóch tomów cyklu.