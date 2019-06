Wiedźmin 3 trafi na przenośne konsole. A to wcale nie największy hit od Nintendo na E3

Tak, nie mylą was oczy: najnowsza część Wiedźmina, wraz z dodatkami Serca z Kamienia oraz Krew i Wino, trafi na Switcha. Ze względu na bariery technologiczne mało kto wierzył, że to kiedykolwiek nastąpi, jednak pracownicy Saber Interactive zdołali dostosować tę wymagającą grę do możliwości mobilnej konsoli Nintendo. Od teraz w jedną z najlepszych i najbardziej wymagających gier ostatnich lat będziemy mogli grać np. w autobusie czy pociągu. Wiedźmin 3 ma pojawić się na nowej platformie za około sześć miesięcy. Już teraz mogliśmy oglądać fragment rozgrywki na Switchu. Z oczywistych względów „przenośny” Witcher nie prezentuje się tak okazale jak oryginał, ale to wciąż ten sam stary dobry Wiedźmin ze świetną fabułą i godzinami rozgrywki.

Fanów Nintendo z całego świata na E3 najbardziej zelektryzował jednak inne tytuł. Wielkim zaskoczeniem okazała się zapowiedź drugiej części doskonale przyjętej gry Zelda: Breath of the Wild. Na zwiastunie widzimy współpracujących Zeldę i Linka. Dostajemy też informację, że gra jest wciąż na wczesnym etapie tworzenia. Sam fakt prac nad tą produkcją jest już jednak znakomitą informacją dla milionów fanów. Najnowsza Zelda sprzedała się jak dotąd w liczbie około 13 milionów kopii.

To oczywiście nie wszystkie tytuły, które Nintendo zaprezentowało na E3. Warto wspomnieć chociażby wyczekiwane Animal Crossing, Luigi’s Mansion 3, No More Heroes III, The Legend of Zelda: Link’s Awakening, nowe Pokemony, aktualizacje do Smasha czy Marvel Ultimate Alliance 3. Po znacznie więcej informacji odsyłamy do ponad 40-minutowego Nintendo Direct oraz do pełnej konferencji wydawcy.