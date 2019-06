Remake gry z 1997 roku do kupienia za prawie 10 tys. zł

Na odnowioną wersję Final Fantasy VII przez lata czekały rzesze fanów. Kiedy zaprezentowano w końcu zwiastuny i fragmenty rozgrywki, miłośnicy serii poczuli, że naprawdę mogą dostać to, na co liczyli. Cloud i spółka prezentują się bowiem znakomicie, a przecież to nie na grafice opierał się sukces tej ponad 20-letniej już gry. Nie dziwi więc, że Square Enix przygotował dla osób zakochanych w swojej produkcji specjalną ofertę.

Grę, której premiera zapowiedziana została na 3 marca 2020 roku, można będzie nabyć w kilku różnych wariantach. W wersji Deluxe będzie kosztować 79,99 dolara (około 300 złotych). W wersji 1st Class cena ma wynosić 329,99 dolara (w przeliczeniu około 1240 złotych). To jednak jeszcze nic.

Zegarki Cloud i Sephiroth inspirowane grą Final Fantasy VII

Najbardziej ekskluzywna edycja Final Fantasy VII Remake będzie sprzedawana razem z dołączonym do niej zegarkiem. Seiko Instruments of Japan każdą sztukę ozdobi motywami kojarzącymi się z grą. Model srebrny będzie poświęcony postaci Clouda, a czarny Sephirotha. To wydanie ma kosztować 2499,99 dolarów czyli około 9430 zł. Na całe Stany Zjednoczone przygotowane zostanie 77 takich zestawów, podobną liczbę otrzymają gracze z Japonii. Nie wiadomo jeszcze, ile sztuk edycji kolekcjonerskiej trafi do Europy.

