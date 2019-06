Kolekcjonerskie egzemplarze Cyberpunka 2077 znikają z wirtualnych półek

Jak dowiadujemy się ze źródeł zbliżonych do CD Projekt RED, w niektórych krajach, zaczyna brakować przedpremierowych egzemplarzy Cyberpunka 2077. Chodzi oczywiście o wersję kolekcjonerską, która zostanie wyprodukowana w limitowanej ilości. Potwierdza to analiza dostępności zamówień na stronie cyberpunk.net. Wynika z niej, że problem z zamówieniem wersji kolekcjonerskiej mogą mieć np. gracze z Niemiec i Holandii. Producent nie podał dokładnego nakładu specjalnej wersji. Każdy z zainteresowanych sprzedażą sklepów, otrzymał ściśle określoną pulę kopii, która jak widać, w niektórych zaczyna się mocno kurczyć. Z nieco innym wyzwaniem mierzą się chińscy fani gry CD Projektu. Na tym rynku, preordery w ogóle nie ruszyły.

Lepiej od Wiedźmina 3

W wywiadzie dla agencji Bloomberg Marcin Iwiński, wiceprezes CDP powiedział, że firma jest „bardzo zadowolona” z poziomu zamówień przedpremierowych. Już na dwa dni po prezentacji na E3, przebiły one poziom notowany przed wydaniem innego hitu polskiego studia - Wiedźmina 3.

Cyberpunk 2077 – premiera

Gracze i inwestorzy poznali, najbardziej interesującą ich odpowiedz. Znamy datę premiery najbardziej oczekiwanej, od czasów Wiedźmina 3, gry CD Projekt RED. Polskie studio zdecydowało, że tytuł trafi na półki 16 kwietnia 2020 roku.

Wersja kolekcjonerska

W wersji kolekcjonerskiej gracze dostaną specjalne pudełko, oczywiście płyty z grą lub pudełko z kodem do pobrania (w zależności od wersji PC/konsole), dwustronną okładkę, kolekcjonerski steelbook, 25-centymetrową figurkę głównego bohatera gry, artbook w twardej oprawie, metalowe przypinki, metalowy brelok z pojazdem Quadra Vtech, materiał dowodowy NCPD zawierający przewodnik po Night City, haftowane naszywki, kompendium wiedzy z informacjami na temat świata gry, pocztówki z Night City, mapę miasta oraz naklejki do sticker bomby. Do tej wersji dołączone zostaną też te same dodatki cyfrowe, które wchodzą w skład edycji standardowej. Koszt zestawu? Bagatela 749,99 zł.

Na przygodę do Night City udamy się dopiero 16 kwietnia 2020 roku. Odległy termin premiery nie stanowił jednak żadnej przeszkody, by już pierwszego dnia przedsprzedaży Cyberpunk 2077 stał się najchętniej kupowaną grą na Steam. Nowa gra CDP prześcignęła bardzo popularne i mocno przecenione tytuły, takie jak m.in. Borderlands, Dying Light czy Skyrim.

