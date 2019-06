„Harry Potter: Wizards Unite” już w Polsce! Gra jest dostępna do pobrania na Androida i iOS

Światowa premiera gry „Harry Potter: Wizards Unite” miała miejsce w piątek 21 czerwca. Wtedy produkcja była dostępna w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Jednak od niedzieli grę można oficjalnie pobrać na Androida i iOS także w Polsce.

„Harry Potter: Wizards Unite” to gra na smartfony wykorzystująca rozszerzona rzeczywistość. Gra na ekranie naszego telefonu łączy prawdziwy świat z tym stworzonym cyfrowo. Za aplikację odpowiada znane z tego typu produkcji studio Niantic, autorzy „Ingress” i „Pokemon Go”, która stała się fenomenem w 2016 roku.

„Harry Potter: Wizards Unite”

W „Wizards Unite” wcielamy się w czarodzieja pracującego dla specjalnej organizacji podlegającej Ministerstwu Magii. Naszym celem będzie wykrywanie magii w prawdziwym świecie i ukrywanie jej przed Mugolami. W grze pojawią się postaci znane z książek i filmów o Harrym Potterze, jednak nie wcielimy się w nie bezpośrednio.

W wyniku wydarzenia opisanego jako Katastrofa do naszego świata przedostała się niebezpieczna magia, m.in. niebezpieczne magiczne stworzenia, czy tajemnicze wspomnienia. Gracze współpracując ze sobą muszą uprzątnąć ten bałagan.

Ślady magii znajdujemy w rzeczywistym świecie za pomocą smartfona. Każdy, kto kiedykolwiek grał Pokémon Go, zobaczy podobieństwa w Wizards Unite. Znane z poprzedniej gry Pokestopy stają się Karczmami, w których zgromadzimy energię potrzebną do rzucania czarów.

Po pewnym czasie gracze zostaną zapytani, czy chcą zostać aurorem, magicznym zoologiem, czy profesorem. Każda ścieżka rozwoju dostała swoje własne umiejętności, które można rozwinąć w trakcie dalszej gry.

– Niektóre umiejętności koncentrują się na tobie jako jednostce, na przykład poprawiając sposób eksploracji mapy” – powiedział Moffit – Wiele umiejętności, które moim zdaniem są najbardziej interesujące, dotyczy współpracy… Potrafię wzmocnić znajomych czarodziejów i czarownice, pomagać im się leczyć, dodawać im sił – opisał.

W grze będziemy mieli również możliwość warzenia eliksirów, które mają pomóc w najtrudniejszych walkach. Składniki do ich przygotowania znajdziemy spacerując po prawdziwym świecie, będą się one różnić w zależności od lokalizacji, a nawet warunków pogodowych. Można je także wyhodować w szklarniach rozsianych po całym świecie.

Mikstury przydadzą się podczas zdobywania fortec. To najtrudniejsze wyzwanie w grze. Podobnie jak w przypadku „rajdów” z Pokémon Go, można do nich przystąpić w kilku graczy. Niektóre wyzwania są trudniejsze niż inne i mogą być podjęte jedynie na wyższym poziomie doświadczenia.

Gra jest darmowa, ale są w niej obecne mikrotransakcje. Oznacza to, że za prawdziwe pieniądze można sobie ułatwić grę, kupując potrzebną energię oraz mikstury i inne przedmioty. Dzięki temu można grać częściej i skorzystać z elementów, do których za darmo nie mielibyśmy dostępu.

