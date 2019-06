Steam wprowadził tag „LGBTQ+”. Popularna platforma ułatwia wyszukiwanie gier z wątkami homoseksualnymi

O sprawie poinformował amerykański serwis Kotaku. Do wprowadzenia tagu platforma miała zostać skłoniona przez rozmowę z niezależnym studiem Yitz, które przygotowuje grę na podstawie twórczości biseksualnego autora. Twórcy tej gry zorientowali się, że na Steamie nie ma odpowiedniego oznaczenia, które mogłoby ułatwić wyszukiwanie tego typu gier. Dlatego właściciele platformy postanowili je wprowadzić.

Tagi na platformie Steam pozwalają na łatwiejsze wyszukiwanie gier jednego typu. Wśród nich są takie oznaczające gatunek danej gry, jak „RPG”, „FPS”, czy „Przygodowe”, ale także oznaczenia tematyczne, takie jak „Piraci”, „Fantasy”, czy „Romans”. Jakiś czas temu został wprowadzany także tag „Postać kobieca”. Dodatkowo, na podstawie tagów platforma poleca inne gry, które mogą zainteresować danego gracza.

Tag został wprowadzony w piątek 22 czerwca 2019 roku. Można znaleźć go pod tym linkiem.

Miesiąc Dumy LGBT w świecie gier

W branży gier wiele znanych marek i firm pokazywało swoje wsparcie dla środowiska LGBT za pomocą zmiany swoich logotypów na takie w kolorystyce tęczy. Z kolei twórcy np. twórcy „Sims 4”, wprowadzili do swojej gry różne przedmioty z symboliką mniejszości LGBT.

Miesiąc Dumy to coroczna uroczystość, którą środowiska LGBT obchodzą w czerwcu na pamiątkę zamieszek w Stonewall z końca czerwca 1969 roku. Po nalocie policji na gejowski klub w amerykańskim mieście doszło do serii gwałtownych demonstracji. Na ich pamiątkę, co roku w czercu środowiska LGBT organizują parady równości, a w wielu miejscach na żywo i w internecie pojawiają się tęczowe flagi.

