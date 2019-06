Pizza Hut inwestuje w e-sport. Sieć restauracji została sponsorem jednej z lig

Ultraliga to rozgrywki organizowane przez kanał Polsat Games, który stanowią jedną z ośmiu regionalnych lig oficjalnie współpracujących z Riot Games - producentem League of Legends. Rozgrywki są jedną z najpopularniejszych i najbardziej profesjonalnie transmitowanych lig e-sportowych. Potyczki ośmiu najlepszych drużyn League of Legends transmitowane są w internecie oraz na antenie telewizji Polsat.

Ultraliga jest jedną z 8 lig regionalnych oficjalnie współpracujących z Riot Games, właścicielem gry League of Legends. Dzięki temu drużyny walczą nie tylko o nagrody pieniężne z puli 100 000 PLN, ale także o awans do europejskich rozgrywek European Masters.

Niecodzienna współpraca

Ultraliga ogłosiła właśnie, że rozpoczyna współpracę z siecią Pizza Hut, jedną z najdłużej obecnych na polskim rynku restauracji. Sieć, która pojawiła się w Polsce w 1993 roku ma już obecnie 150 lokali w całym kraju. Marka właśnie postanowiła zaistnieć także w świecie e-sportu.

– Rynek esportowy pozwala nam wykorzystywać nowoczesne formy działań marketingowych i otwiera markę na zupełnie nową grupę. Najlepsze rozgrywki zasługują na specjalną ucztę, więc szykujemy jeszcze sporo niespodzianek dla fanów Ultraligi. To nie pierwsze i na pewno nie ostatnie pojawienie się Pizza Hut w świecie gamingu i cieszymy się, że możemy dostarczać gorące esportowe emocje razem z takim partnerem jak Polsat Games. – mówi Małgorzata Bukowska, Digital Communication Manager, Pizza Hut.

„Ultraliga jest flagową produkcją Polsat Games, w ramach której profesjonalni zawodnicy e-sportowi mogą zmierzyć się w walce o mistrzostwo. Obecnie projekt skupia się na League of Legends w oficjalnej współpracy z Riot Games, a rozgrywki najlepszych graczy w Polsce są transmitowane do telewizji oraz Internetu. Dzięki doświadczeniu ekipy stojącej za przedsięwzięciem Ultraliga łączy wysoką jakość produktu telewizyjnego z luźną konwencją znaną z sieci” – czytamy na stronie ultraligi.

Dowód na sukces e-sportu

Jak twierdzi Bartosz Pawlik, dyrektor stacji Polsat Games, pojawianie się tego typu marek, które wcześniej nie były związane ze światem e-sportu, gier, czy technologii, jest doskonałym przykładem na to, jak bardzo popularna staje się ta dziedzina rywalizacji. Marki zaczynają dostrzegać, że ekspozycja ich logotypów w trakcie meczów lig e-sportowych może przynieść im korzyści.

– Wsparcie marek nieendemicznych jak Pizza Hut jest dla nas najlepszym dowodem na to, że sukcesywnie budowana świadomość fenomenu e-sportu przynosi wymierne rezultaty. Dzięki wsparciu Pizza Hut możemy dostarczać polskim graczom jeszcze bardziej dopieszczony produkt. Mamy jednocześnie nadzieję, że sezon 2. Ultraligi z logo Pizza Hut to dopiero początek owocnej współpracy obu marek. – mówi Bartosz Pawlik, dyrektor stacji Polsat Games.

