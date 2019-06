Ruszyła letnia wyprzedaż gier na Steam. Kupując, masz szansę wygrać m.in. Cyberpunk 2077!

Steam Grand Prix

Wszystkie osoby, które dołącza do gry Steam Grand Prix musza wybrać jedną z 5 drużyn oznaczonych odpowiednimi zwierzątkami i kolorami. Każdego dnia na platformie odbywa się wyścig drużyn, na który wpływ mają ich członkowie. Losowo wybrani gracze ze zwycięskich drużyn mogą wygrać gry ze swojej listy życzeń na Steam.

„Kierowcy z trzech najlepszych drużyn danego dnia zostaną losowo wybrani i otrzymają najwyżej umiejscowiony produkt na ich liście życzeń. Liczby prezentują się następująco: 300 kierowców z pierwszej drużyny, 200 kierowców z drugiej drużyny i 100 kierowców z trzeciej drużyny” –możemy przeczytać na stronie Steam. Dodatkowo, na koniec wydarzenia zostaną nagrodzeni gracze z trzech najlepszych drużyn całego turnieju.

Z regulaminu wynika, że to sami gracze wybierają grę, którą otrzymają ustawiając ją na samej górze swojej listy życzeń. Steam zdradził, że najczęściej przyznawaną grą pierwszego dnia był polski Cyberpunk 2077, który premierę będzie miał dopiero w przyszłym roku. Platforma przypomina, żeby przed wzięciem udziału w rozgrywce zaktualizować swoją listę.

Żeby pomóc swojej drużynie w zwycięstwie musimy gromadzić specjalne punkty, które następnie możemy wymienić na dopalacze, które zbliżają naszą drużynę do mety. Punkty zdobywamy za kupowanie gier w sklepie Steam i za każdy dzień uczestnictwa w Grand Prix. Dodatkowe punkty możemy zdobywać grając w określone gry, spośród tych, które znajdują się na wyprzedaży, ale także tych, które znajdują się w naszej kolekcji, lub można je pobrać za darmo.

Wyścigi trwają każdego dnia do 19:00 czasu polskiego. Wydarzenie skończy się 7 lipca.

Letnia wyprzedaż Steam Summer Sale 2019

Przejdźmy do samej wyprzedaży. Steam przecenił ogromną liczbę gier. Każdego dnia na klientów mają czekać nowe promocje. Wyprzedaż trwa od 25 czerwca do 7 lipca do godz. 19:00 czasu polskiego.

Poniżej przedstawiamy wybór najciekawszych gier, które można kupić nawet 97 proc. taniej: