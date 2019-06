Będzie kolejna gra w uniwersum PlayerUnknown's Battlegrounds. To nie sequel

PlayerUnknown's Battlegrounds doczeka się rodzeństwa. Twórcy gry zapowiedzieli, że otwierają drugie studio, które rozpocznie prace nad grą osadzoną w uniwersum PUBG. Na czele studia Striking Distance stanie Glen Schofield, który wcześniej współtworzył takie tytuły jak Call of Duty czy Dead Space.

Projekt na wstępnym etapie

Prace nad grą dopiero się rozpoczynają. Glen Schofield powiedział, że bardzo chciałby zdradzić graczom więcej szczegółów, ale muszą się uzbroić w cierpliwość. Główną informacją, którą przekazał, jest fakt, że nowy tytuł będzie się rozgrywał w uniwersum PlayerUnknown's Battlegrounds, ale gra nie będzie jej sequelem.

– Jako dyrektor kreatywny bardzo cieszę się z wolności odkrywania uniwersum PUBG. Jestem podekscytowany możliwościami, które wykraczają daleko poza gatunek battle royale. – powiedział Glen Schofield.

Battle Royale

Brendan "PlayerUnknown" Greene, od którego pseudonimu wziął nazwę tytuł. Niedawno ogłosił, że odchodzi z Blue Hole. Gra rozwijana jest już więc bez jego wkładu. Greene zyskał renomę poprzez tworzenie modów do takich serii jak ARMA, ARMA 2 oraz DayZ. Jego pomysły dały początek gatunku gier battle royale, które w ostatnich latach szturmują najwyższe pozycje na listach popularności. Najbardziej znane z nich to PUBG, Fortnite i Apex Legends. Tryby battle royale stworzono także w Call of Duty czy serii Battlefield.

Czytaj także:

Najlepsze gry PC w 2018 roku. 10 tytułów, które trzeba znać