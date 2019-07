CD Projekt zadowolony z poziomu preorderów Cyberpunka 2077. Zapowiada kolejne tytuły w świecie gry

CD Projekt poinformował dziś, że poziom zamówień przedpremierowych na Cyberpunka 2077 jest na bardzo dobrym poziomie. Władze firmy podały, że jest on dużo wyższy, niż w przypadku Wiedźmina 3.

Bardzo dobry poziom preorderów

– Jesteśmy dużo bardziej zadowoleni niż z Wiedźmina 3, ale trzeba być ostrożnym, bo gra nie była tak „hypowana” i okres zbierania preorderów jest jeszcze bardzo krótki – poinformował prezes CD Projektu Adam Kiciński.

Władze CD Projektu zachowują więc ostrożność w swoich przewidywaniach ostatecznego poziomu sprzedaży preorderów Cyberpunka 2077. Członek zarządu ds. finansowych Piotr Nielubowicz przypomniał, że zwyczajowo sprzedaż wersji przedpremierowych „wypłaszcza się” po pierwszym okresie i ponownie „rusza mocno” tuż przed premierą. Zarząd powiedział także, że mimo że preordery napływają z całego świata, to zaskakująco wysoka jest sprzedaż wersji cyfrowej w Chinach.

Trzy projekty w świecie Cyberpunka

Zarząd CD Projektu poinformował także, że firma prowadzi obecnie prace nad trzema projektami osadzonymi w realiach świata Cyberpunka, z czego tylko jeden z nich to zapowiadana od dawna gra. Nad jednym z projektów pracuje przejęte niedawno studio we Wrocławiu, które liczy 40 osób. Nad pozostałymi dwoma projektami pracuje łącznie około 400 osób.

Nakład kolekcjonerski bez zmian

Adam Kiciński rozwiał wątpliwości, które pojawiły się w pierwszych dnia po rozpoczęciu sprzedaży preorderów. Wraz z nimi ruszyły bowiem zamówienia na wersję kolekcjonerską. Produkt, mimo swojej wygórowanej ceny, zaczął szybko znikać z cyfrowych półek. Prezes CD Projektu zapewnił dziś, że firma nie zamierza zwiększać nakładu specjalnej wersji. Uspokoił tym samym osoby, które obawiały się, że zakupione przez nich egzemplarze kolekcjonerskie stracą na wartości.

W wersji kolekcjonerskiej gracze dostaną specjalne pudełko, oczywiście płyty z grą lub pudełko z kodem do pobrania (w zależności od wersji PC/konsole), dwustronną okładkę, kolekcjonerski steelbook, 25-centymetrową figurkę głównego bohatera gry, artbook w twardej oprawie, metalowe przypinki, metalowy brelok z pojazdem Quadra Vtech, materiał dowodowy NCPD zawierający przewodnik po Night City, haftowane naszywki, kompendium wiedzy z informacjami na temat świata gry, pocztówki z Night City, mapę miasta oraz naklejki do sticker bomby. Do tej wersji dołączone zostaną też te same dodatki cyfrowe, które wchodzą w skład edycji standardowej. Koszt zestawu? Bagatela 749,99 zł.

Na przygodę do Night City udamy się dopiero 16 kwietnia 2020 roku. Odległy termin premiery nie stanowił jednak żadnej przeszkody, by już pierwszego dnia przedsprzedaży Cyberpunk 2077 stał się najchętniej kupowaną grą na Steam. Nowa gra CDP prześcignęła bardzo popularne i mocno przecenione tytuły, takie jak m.in. Borderlands, Dying Light czy Skyrim.

