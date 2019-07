Polak zagra w turnieju z pulą nagród przekraczającą 25 mln dolarów

Rynek gier komputerowych od 2011 roku nie jest już taki sam. Dzięki organizacji pierwszego turnieju z serii The International, profesjonalne granie w gry komputerowe, weszło na inny poziom. Turniej w grę Dota 2, organizowany jest przez jej producenta, amerykańską firmę Valve. Jest to oficjalny, podsumowujący sezon turniej, który można porównać do Mistrzostw Świata w piłce nożnej.

25 mln dolarów

Od trzeciej edycji, w 2013 roku Valve uruchomiło usługę Przepustki Bitewnej (Battle Pass), którą gracze mogli wykupić za 9,99 dolara. Każdy, kto się na to zdecydował, dostawał dostęp do dodatkowych trybów rozgrywek, a także miał szansę na otrzymanie unikatowych nagród. 25 proc. z każdego zakupu, producent gry dodawał do puli nagród The International. W ten sposób, co roku turniej ma coraz większą pulę nagród. Każdy rok przynosił do tej pory nowy rekord, który także w tym roku, został pobity. Warto zaznaczyć, że zbiórka nadal trwa.

W Ubiegłym roku zebrano ponad 25,5 mld dolarów. Oznaczało to, że zespół, który wygrał turniej, otrzymał 11,2 mln dolarów. W grze Dota 2 rozgrywki toczą się między zespołami złożonymi z pięciu graczy. Wygranie turnieju podsumowującego sezon, czyli z każdego z członków drużyny milionera.

Obecnie w puli nagród tegorocznej edycji znajduje się już 25,6 mln dol. The International 2019, aby jak co roku być turniejem z rekordową pulą nagród, musi jednak przebić granicę 30 mln dol. O taką kwotę rywalizowali bowiem gracze w rozgrywkach Fortnite World Cup. Turniej odbędzie się jednak dopiero w sierpniu w Szanghaju. Bardzo prawdopodobne, że granica 30 mln dol. zostanie przekroczona.

Polak zagra o miliony

O miliony dolarów w Szanghaju zagra także Polak. Członkiem jednego z najlepszych zespołów świata - Team Secret - jest Michał „Nisha” Jankowski. Jak wynika z obliczeń portalu liquipedia, osiemnastoletni Polak na graniu w Dota 2 zarobił już ponad 314 tys. dolarów. W sierpniu zagra nie tylko o największe osiągnięcie e-sportowe w swoim życiu, ale także o możliwość zostania milionerem.