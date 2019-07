Pierwszy utwór ze ścieżki dźwiękowej Cyberpunka 2077 już dostępny. CD Projekt współpracuje ze znanym zespołem

CD Projekt RED udostępnił pierwszy utwór ze ścieżki dźwiękowej do gry Cyberpunk 2077. W ten sposób ujawnił także informację o współpracy ze szwedzką grupą punkrockową Refused, która wcieli się w legendarną w świecie Cyberpunka, grypę SAMURAI. Utwór „Chippin' In” udostępniono na oficjalnym kanale YouTube polskiego studia. Piosenka dostępna jest także w serwisach streamingowych Spotify i Apple Music.

„Prawdziwy zaszczyt”

Utwór „Chippin' In” po raz pierwszy usłyszeliśmy podczas targów E3. To w akompaniamencie tego utworu, na scenę wchodził Keanu Reeves, aby zaprezentować materiały z gry. Aktor wcieli się w grze w ucieleśnionego ducha Johhny'ego Silverhanda – wokalisty i lidera zespołu SAMURAI.

– Możliwość współpracy z Refused to prawdziwy zaszczyt oraz okazja, by tchnąć jeszcze więcej punkowej duszy w muzykę Cyberpunka 2077 –powiedział Marcin Przybyłowicz, Dyrektor Muzyczny, CD Projekt RED. – Z pomysłem, aby to właśnie Refused stało się brzmieniem oraz wokalem SAMURAI przyszedł do mnie Piotr Adamczyk, jeden z naszych kompozytorów i ogromny fan twórczości szwedzkiej kapeli, choć jak się okazało, miłośników i miłośniczek ich twórczości wcale u nas w studio nie brakuje. To w końcu współcześni mistrzowie punkrockowych brzmień, które w przypadku utworów SAMURAI naprawdę powalają. – dodał.

– Choć żyjemy w innej rzeczywistości, tak jak SAMURAI jesteśmy muzycznymi buntownikami – powiedział Dennis Lyxzén, główny wokalista zespołu Refused. – Tworząc piosenki chromerockowej legendy świata Cyberpunka blisko współpracowaliśmy z ekipą CD Projekt RED. Świetnie się przy tym bawiliśmy, a kreatywnie mieliśmy okazję zmierzyć się z zupełnie nowym, niezwykle ekscytującym wyzwaniem, w które naprawdę mocno się wkręciliśmy. Według mnie piosenki wyszły super, a gra wygląda obłędnie! – dodał.

Teksty piosenek, które nagra zespół Refused, będą częściowo inspirowane grą fabularną Cyberpunk 2020. Powstaną także autorskie utwory.

Cyberpunk 2077 – premiera

Gracze i inwestorzy poznali, najbardziej interesującą ich odpowiedz. Znamy datę premiery najbardziej oczekiwanej, od czasów Wiedźmina 3, gry CD Projekt RED. Polskie studio zdecydowało, że tytuł trafi na półki 16 kwietnia 2020 roku.