Nintendo zapowiedziało konsolę Switch Lite. Będzie o jedną trzecią tańsza od poprzedniczki

Nintendo, które należy do wielkiej trójki producentów konsol, ogłosiło właśnie premierę nowego produktu. Japończycy przedstawili Switch Lite. Konsola będzie dużo tańsza od swojego starszego brata. To właśnie cena jest bowiem głównym czynnikiem odstraszającym potencjalnych klientów. Przenośne urządzenie ceną przewyższa stacjonarne konsole PlayStation 4 czy Xbox ONE.

Switch Lite tańszy o jedną trzecią

Ta bariera powinna zniknąć. Nintendo zapowiada bowiem, że nowa konsola będzie aż o 100 dolarów tańsza od swojej poprzedniczki. Urządzenie, gdy trafi na sklepowe półki, ma kosztować 200 dolarów, czyli około 760 zł. Jak udało się to osiągnąć? Konieczne było pójście na kilka kompromisów. Pierwszy i najbardziej widoczny to umieszczenie na stałe Joy-Con'ów, czyli paneli służących do sterowania, które są odpowiednikami padów, znanych z konsol konkurencji. W wersji Lite nie będzie się dało odczepić ich od urządzenia. Druga oszczędność, którą można także uznać za podstawową wadę konsoli, to brak kompatybilności z telewizorami. Nie będzie można tak jak w przypadku podstawowej wersji Switcha, wyświetlić gry na telewizorze. Nowe urządzenie będzie miało przeznaczenie typowo mobilne.

Nowy Switch będzie miał też kilka zalet. Przede wszystkim, będzie dużo lżejszy. Wynika to głównie z okrojenia go z niektórych funkcji starszego brata. Co więcej, dzięki temu, że joy-cony umieszczono na stałe, konstrukcja wydaje się dużo bardziej stabilna i trwała. Dzięki temu, że urządzenie tworzone jest w pełni z myślą o korzystaniu z niego w drodze, wyposażone będzie także w nieco pojemniejszy akumulator niż poprzednia wersja. Ma się to przełożyć nawet na czas pracy dłuższy o kilkanaście minut.

Premiera Switcha Lite

Nintendo podało również datę premiery nowego, odchudzonego urządzenia. Gracze będą mogli znaleźć nową konsolę na sklepowych półkach już 20 września 2019 roku. Konsolę będzie można kupić w trzech kolorach – żółtym, szarym i turkusowym.

