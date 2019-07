Samochody grające w piłkę, czyli Rocket League za darmo do końca tygodnia

Z okazji swoich czwartych urodzin gra Rocket League dostępna jest za darmo do końca tego tygodnia. Jeżeli jeszcze nie próbowaliście swoich sił w grze w piłkę przy pomocy zdalnie sterowanych samochodzików, to być może jest to dobra okazja, żeby spróbować. I dać się wciągnąć.