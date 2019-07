Gra Age of Wonders 3 do ściągnięcia za darmo. Trzeba się jednak spieszyć

Z okazji premiery najnowszej części Age of Wonders z podtytułem Planetfall, twórcy postanowili udostępnić graczom poprzednią część całkowicie za darmo. Dzieło Triumph Studios do 15 lipca będzie można ściągnąć na Steamie. Przy okazji przecenione zostały rozszerzenia do tego tytułu, a po ściągnięciu Age of Wonders 3, dostaniemy też kupon zniżkowy (10 proc.) na Age of Wonders: Planetfall.

Age of Wonders to seria podobna do uwielbianego Heroes of Might and Magic III, choć wyraźnie różna od kultowego dzieła 3DO. Na portalu Metacritic oceniona została zarówno przez recenzentów jak i użytkowników na 80 proc., co jest bardzo przyzwoitym wynikiem. Sami zresztą zobaczcie, jak korzystnie prezentuje się na gameplayach. Jeden z nich dołączamy poniżej. Nawet jeśli nie jesteście zwolennikami strategii turowych, to za darmo warto chyba zapoznać się z tym tytułem. Pamiętajcie – do 15 lipca.