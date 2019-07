W Marvel Ultimate Alliance 3 można zagrać nawet Thanosem. Jak to zrobić?

Jak można było się domyślić, gra wideo Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order sprzedaje się jak świeże bułeczki. Nawet jeśli nie ma najlepszych ocen (74/100 na Metacritic) i zdarzają jej się problemy z płynnością, to przecież wciąż opiera się na kultowych postaciach Marvel Comics, wypromowanych na cały świat przez hitowe filmy Marvel Studios. Nie bez znaczenia będzie tu także fakt, że ledwie kilka miesięcy temu do kin trafił ostatni film z Avengersami – „Endgame”.

Marvel Ultimate Alliance 3 na Nintendo Switcha bazuje oczywiście na różnorodności i ilości bohaterów. Do czteroosobowej drużyny możemy włączyć ich aż 33 (rozszerzenia zwiększą tę liczbę do 39). Jednym z nich jest sam Thanos – największy wróg Avengersów. Aby zagrać tą postacią, należy ukończyć wątek fabularny i zanurzyć się w tryb Infinity – najtrudniejszych misji specjalnych.

By zdobyć Thanosa, trzeba odblokować trzy drzewka w trybie Infinity. Po przejściu fabuły, udostępni się czwarte o nazwie Lambda. Po dotarciu na szczyt napotkamy Thanosa. By odblokować tę postać, należy przejść misję Black Order Ultimate, czyli pokonać pięciu członków Czarnego Zakonu. W tym momencie rozgrywki najlepiej mieć postacie rozwinięte powyżej 65 poziomu.

