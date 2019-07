Polska gra komputerowa o Powstaniu Warszawskim. Tak wygląda rozgrywka

Na tydzień przed rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego do sieci trafiło 13-minut rozgrywki w Warsaw. To polska gra, wywołująca spore kontrowersje swoją tematyką. Przedstawia bowiem zmagania Polaków z okresu od 1 sierpnia do 3 października 1944 roku.

Za grę o prostym tytule Warsaw odpowiada polskie studio Pixelated Milk. Wcielimy się w niej w polskich powstańców, walczących o przetrwanie w okupowanej przez nazistowskie Niemcy Warszawie. Rozgrywka ma mocno przypominać popularne Darkest Dungeon, co potwierdzają nie tylko screeny, ale i udostępnione przez IGN fragmenty rozgrywki z wczesnej wersji gry. Na 13-minutowym nagraniu widzimy przygotowania do misji, poruszanie się po mapie miasta i potyczki z przeciwnikami. Twórcy zapewniają, że dostaniemy pogłębione charakterystyki bohaterów. Nie wszyscy mają być krystalicznie czystymi bojownikami o wolność i sprawiedliwość. Zdarzą się też osoby walczące z bardziej egoistycznych pobudek. Rozgrywka także nie będzie typowa dla gier wojennych. Zamiast dynamicznej strzelaniny czy gry typu RTS dostaniemy strategię w stylu Darkest Dungeon. Walka w małej drużynie zostanie podzielona na tury, a prowadzeni przez nas powstańcy będą mieć swoje imiona i charakterystyki. Każdy dysponować będzie innego typu bronią i sposobami ataku. Potyczki będą toczyć się w kolejnych dzielnicach Warszawy. Według zapowiedzi twórców, gra ma ukazać się na komputerach stacjonarnych oraz konsolach: PS4 i Nintendo Switch. Przybliżoną datę premiery wyznaczono na 4 września tego roku.