16-latek został milionerem. Wygrał mistrzostwa świata w Fortnite

Jak w wieku 16 lat zostać milionerem? Grać w gry. Rzecz w tym, że trzeba być w tym bardzo dobrym, wręcz najlepszym na świecie. Amerykański nastolatek Kyle „Bugha” Giersdorf wygrał właśnie 3 miliony dolarów w turnieju Fortnite World Cup, który rozegrany został w Nowym Jorku. Były to zawody z rekordową pulą nagród. Gracze podzielili się kwotą 30 mln dolarów. Wśród nagrodzonych było także trzech Polaków. Maciej „teeq” Radzio, Jarosław „JarkoS” Kaleta i Łukasz „luki” Król wrócą do domów bogatsi o 50 tys. dolarów. Polacy zajęli odpowiednio 43, 52 i 82 miejsce.

Co z wygraną zrobi Kyle Giersdorf? Odłoży. – Jedyne co chce sobie kupić to nowe biurko i półka na trofea – powiedział BBC.

Battle Royale

Tryb battle royal, w którym rozgrywane są również potyczki w Fortnite, zapoczątkował Brendan "PlayerUnknown" Greene, od którego pseudonimu wziął nazwę tytuł jednej z najpopularniejszych gier tego typu. Greene zyskał renomę poprzez tworzenie modów do takich serii jak ARMA, ARMA 2 oraz DayZ. Jego pomysły dały początek gatunku gier battle royale, które w ostatnich latach szturmują najwyższe pozycje na listach popularności. Najbardziej znane z nich to PUBG, Fortnite i Apex Legends. Tryby battle royale stworzono także w Call of Duty czy serii Battlefield.

Nowy rekord

Turniej Fortnite World Cup Solo był rekordowy pod względem puli nagród wśród rozgrywek e-sportowych. Rekord ten będzie jednak trwał bardzo niedługo. Już 20 sierpnia w Szanghaju rozpoczynają się zawody The International 2019 w Dota2. Pula nagród zbliża się już do 31 mln dolarów i ciągle rośnie. Turniej ten przebił już więc dotychczasowy rekord, który wynosił 30 mln dolarów.