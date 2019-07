Polska gra oparta na znanym horrorze. Premiera Blair Witch już za miesiąc

„Jest rok 1996. Młody chłopak znika w lesie Black Hillls w pobliżu Burkittsville w stanie Maryland. Jako były policjant z burzliwą przeszłością, dołączasz do poszukiwań. To, co zaczyna się jako zwykłe śledztwo, szybko przeradza się w niekończący się koszmar, kiedy stajesz twarzą w twarz ze swoimi lękami oraz tajemniczą siłą nawiedzającą mroczne lasy”. – czytamy w opisie fabuły najnowszej produkcji Bloober Team.

Niepokojące produkcje

Krakowskie studio słynie ze swoich niepokojących produkcji. Grą, która przyniosła studiu największy rozgłos, był bardzo dobrze odebrany tytuł „Layers of fear”. Studio postanowiło pozostać w niepokojącej atmosferze i podczas targów E3 zaprezentowało zapowiedz gry, która oparta będzie na wydarzeniach z serii filmów Blair Witch Project.

„Podobnie jak w poprzednich produkcjach studia Bloober Team - twórcy pełnymi garściami czerpią z dziedziny psychologii i psychiatrii, próbując skłonić gracza do zmierzenia się ze swoimi fobiami i odpowiedzenia na kluczowe, egzystencjalne pytania”. – czytamy w komunikacie.

– Możliwość stworzenia gry komputerowej opartej na absolutnym klasyku horroru, jakim bez wątpienia jest „Blair Witch Project”, to olbrzymie wyróżnienie dla naszego studia. Stanowi to również dowód zaufania, jakim obdarzyła nas wytwórnia Lionsgate, jeden z największych producentów filmowych na świecie, posiadający prawa autorskie do tego dzieła. „Blair Witch” wpiszę się w globalną historię gamingu – tytuł będzie kupowany i komentowany od Australii po Kalifornię – mówi Piotr Babieno, prezes Bloober Team.

Blair Witch – premiera

Gra Blair Witch, którą produkuje krakowskie studio Bloober Team trafi na sklepowe półki 30 sierpnia 2019 roku.